柯朱同台好熱絡 咬耳朵揪吃飯

2018年03月13日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲12日與老同學、新北市長朱立倫同台，兩人互動熱絡，還稱要找機會一起吃飯；至於媒體報導，柯文哲已獲得綠營大老如林義雄、姚嘉文支持，柯自己也坦言的確不定期會拜訪政壇前輩。隨著選戰腳步越來越近，雖然自稱11月後才開始跑選舉，但柯文哲經營各方關係，「尋求最大多數支持」意味仍十分明顯。

柯、朱同台，只見兩人頻頻交頭接耳，似乎在閒聊，媒體追問他們在聊什麼？柯文哲笑說，這是國家機密；先前傳出柯要與「朱家軍」聯手打年底選戰，此種說法會不會讓國民黨的朱立倫感到尷尬？兩人又異口同聲地說「不會啦」，而且雙北本來就在合作，尤其是民生議題，一定會合作。

除了看似與老同學朱立倫互動不錯，外傳柯文哲年底雖還未確定獲民進黨禮讓，但他私下頻繁拜訪綠營大老，也獲得他們支持，再加上前總統李登輝也挺柯，聲勢似乎越來越旺。對此，柯文哲坦言，政壇的前輩他陸陸續續都有不定期碰面，因為自己是政治素人，缺少經驗，經驗又是錢買不到的。

此時他更話鋒一轉，轉頭對朱立倫說：「欸，我應該找時間去找你一下，很久沒跟你講過話了！」朱妙回，拜訪大老的話不用找他，但是拜訪老朋友的話就隨時歡迎，柯則笑說，「你也算是大老」。

最後柯文哲表示，拜訪大老其實就是溝通，政治就是溝通的程序，要在溝通過程中尋求最大多數的支持。

至於這些前輩是否真的表態民進黨應該要禮讓，甚至稱「姚文智沒什麼好怕的」，柯僅說，這很難回答，但人家不會這樣講，前輩講話不會這樣。

(中國時報)