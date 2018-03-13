新北拒深澳電廠燃煤發電

2018年03月13日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

深澳發電廠更新擴建計畫14日將送環評大會，新北市環保局12日拿出數據指出，燃煤後PM2.5的24小時內平均增量最大濃度高值落點將落在九份老街、黃金博物館，有損民眾健康及觀光發展，「新北拒絕台電燃煤發電！」

環保署今年1月29日行政院環保署召開「深澳發電廠更新擴建計畫」環境影響差異分析報告與變更審查結論專案小組，將「建議審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」2項結論併送14日環評大會。

新北市環保局指出，據深澳「燃煤」電廠環評報告空品模擬結果，PM2.5的24小時平均增量最大濃度高值落點將位於九份老街等地，影響居民健康與觀光，報告書中卻未評估，也未充分公開資訊。

環保局說，新北市府1月16日宣布停發生煤許可政策，1月29日專案小組會議中也明確表達立場，可惜未獲重視；新北市持續配合環保署政策針對工業燃煤鍋爐汰換及瀝青業改用天然氣燃料等提供補助，本案卻採用與中央政策完全背道而馳的燃煤發電，亦恐影響後續業者的配合意，也違背國家溫室氣體減量目標。

環保局強調，2030年新北市目標減少溫室氣體排放4.8百萬公噸、2050年減少9.6百萬公噸，但深澳電廠於2025年商轉後卻將增加7.6百萬公噸溫室氣體，難以再說服民眾配合減排，將召開的環評大會中，新北市將堅定捍衛市民權益，也期待環保署本於專業，站在維護全國空氣品質立場，不要昧於世界潮流與民眾健康。

(中國時報)