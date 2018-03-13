發展大南澳 縣府首重改善交通

2018年03月13日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府12場次的「縣政開講」，12日的南澳場是最後一場，代理縣長陳金德直言，大南澳地區不論原住民或漢人「都已經苦太久了！」原因在於交通不便、缺乏經濟發展誘因，縣府將向中央爭取蘇花改東澳到南澳的隧道等交通建設，改善南澳鄉的困境。

南澳鄉長薛秋花指出，蘇花改蘇澳至東澳段開通後，給在地人很大的便利，連吃個早餐、買菜都會開車經蘇花改到蘇澳鎮消費，但蘇花改欠缺東澳到南澳段，該段在颱風、雨季時還是有危險，希望這條隧道能開通，不要讓南澳成為孤島。

陳金德表示，南澳鄉的交通等建設應該從「大南澳」角度去看，包含蘇澳鎮朝陽、南強、東澳里，大南澳地區有山有海，水質又佳，氣候類似花蓮、苗栗、台中，但規畫大南澳首要著手的還是要解決交通問題。

陳金德強調，蘇花改蘇澳到東澳開車約9分鐘，但東澳到南澳開車要20至25分鐘，他主張要興建東澳到南澳的直線隧道，如果開通後從台北到南澳頂多80分鐘，他會向中央爭取隧道的開通。

在交通上，陳金德也向鄉親表示，將向台鐵要求普悠瑪、太魯閣後多停南澳車站，以及開闢烏石港、蘇澳港、粉鳥林漁港、朝陽漁港的藍色公路，遊艇約1小時半就可以到日本與那國島，甚至可前往石垣島。

陳金德指出，南澳有碧候溫泉、東岳湧泉，碧候溫泉在縣府接手後預計年底啟用，湧泉可規畫為縣級風景區，希望透過交通改善，溫泉、湧泉以及原住民的食材與文化，吸引觀光客帶動經濟發展。陳金德允諾，縣府任何開發行為只要涉及原住民傳統領域，一定會透過部落協商來完成開發。

(中國時報)