1.3萬株花苗免費送 超搶手

2018年03月13日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

312植樹節，林務局南投林區管理處舉辦捐發票贈樹苗活動，現場送出1萬3000株花苗及募到2萬6000張發票，捐給弱勢團體財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會外，今年也送出7種很夯的花苗，獲得民眾的熱烈迴響及參與。

12日南投林區管理處除透過各種闖關活動宣傳契作短期經濟林、生態工法，也利用植樹節贈苗的機會，提醒民眾，整地後，掘穴要取容器2倍寬度、加深20公分的植穴，依序放入有機肥料、表土，修除過長的苗木根系，並將苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實，苗木成長過程中水分要充足，適時進行換盆、除草、施肥及修剪，避免病蟲危害，有健康的樹木才能看到賞心悅目的花朵。

南投林區管理處處長李炎壽表示，2018年國際森林日主題是「森林與永續城市」，因為樹木和城市森林可透過冷空氣、過濾出有害的汙染物及幫助緩解氣候，使城市更健康，植樹節特別提供茶花、桂花、杜鵑、七里香、黃梔花、含笑花及山櫻花等7種共計1萬3000株樹苗。

南投林區管理處近10年在中部地區新植造林1194公頃，約48座大安森林的面積，每戶平均多分配到15平方公尺的綠地。李炎壽表示，林管處除造林外，也會視造林地現場狀況，在需要補植苗木處補植適宜樹種，依造林木生長狀態配合季節編列除草、切蔓及修枝等工作，去年補植及撫育造林地共639公頃，要為後代厚植森林資源。

(中國時報)