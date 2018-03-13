種花世家 從夜來香到康乃馨

2018年03月13日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市港坪花卉專區供應國內切花市場，花農李建欣家族是種花世家，傳承3代，源自於先祖種夜來香交貨給日本人製造香水，因應社會變遷，花卉需求不同，現今產銷康乃馨、洋桔梗、伯利恆之星等多種花卉。

李建欣外出求學畢業後，原本在新竹科園區工作；父親李清河承繼先祖阿公種花，因日漸年邁，交棒給弟弟李建輝。14年前，李建欣也返鄉幫忙務農，還到嘉義大學進修農業管理，實務結合理論，會種花、也會行銷，70歲李清河也就放心退居幕後。

李清河說，其父李木火於日據時代就在種夜來香，交給日本人經營的香水工廠製造香水，銷售至日本；但隨著戰亂時代結束，因應市場變化，改種國內需求的切花，菊花、滿天星、康乃馨、洋桔梗、伯利恆之星、雞冠花、星辰、百合等都有。

李建欣說，港坪花卉產銷班的花主要交貨給台北、高雄、彰化、台中及台南等國內5大花卉市場，例如洋桔梗種植面積約4、5甲地，每天上午採收、整理後送到5大花市，供應消費者購買。

李建欣還說，以前當上班族，回嘉種花14年，結婚生子，務農不輕鬆，每天工作10小時以上，但顧得到家庭生活及家人，生活踏實。

港坪里長李茂山是李建欣的叔叔，他熱心鄉里的公共事務，里內大小事他都勤快服務，幫忙里內行銷花卉，兄長一家人種花務農，兄弟倆各有志趣，也都發揮所長，共同為嘉義市花卉產值打拚。

(中國時報)