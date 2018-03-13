食安消費調解庭 台北首創

2018年03月13日 04:11 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市府衛生局統計，去年共受理587件食品藥物化粧品消費爭議，其中「食品與餐飲業」相關的案件就有396件，主要常見消費爭議包括契約使用糾紛或退費問題、消費服務等，為解決民眾爭議，衛生局邀請專家、學者首創「食安消費爭議調解庭」，從中處理與食安有關的消費爭議。

「食品與餐飲業」常見消費爭議包括契約使用糾紛或退費問題（40％）、消費服務問題（19％）、產品退換貨（12％）、產品品質問題（10％）、產品標示問題（9％）及其他(10％)。衛生局邀請9位專家創設「食安消費爭議調解庭」，作為台北市消費者保護自治條例中，食品與餐飲業消費爭議協商平台，提供第三方公正意見，強化消費者及食品業者之溝通橋樑。

食安消費爭議調解庭將有市府食安專家、法律學者等9名人士列席，並會集消費者、業者代表到場，共同調解爭議案件。預計每月第三週固定審理與食安有關的消費爭議案件。市府參議、衛生局食品藥物管理代理科長王明理表示，民眾透過1999申訴的案件中，也會發現與大眾有關的食安問題，未來衛生局將會篩選與食安有關的案件送進食安調解庭。

王明理表示，未來每月將審理10件上下的相關案件，若發現業者有不法行為，衛生局將會派員稽查並依法裁處，並要求業者賠償；若案件中，業者無違規情節，調解委員也將給予消費者專業意見，如依法打官司將會有何結果等，讓消費者自行評估是否繼續上訴。

(中國時報)