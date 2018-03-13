食安消費調解庭 台北首創

台北市首創食安消費爭議調解庭，未來市府將居中調解與食安相關的消費爭議。（台北市衛生局提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市府衛生局統計，去年共受理587件食品藥物化粧品消費爭議，其中「食品與餐飲業」相關的案件就有396件，主要常見消費爭議包括契約使用糾紛或退費問題、消費服務等，為解決民眾爭議，衛生局邀請專家、學者首創「食安消費爭議調解庭」，從中處理與食安有關的消費爭議。

「食品與餐飲業」常見消費爭議包括契約使用糾紛或退費問題（40％）、消費服務問題（19％）、產品退換貨（12％）、產品品質問題（10％）、產品標示問題（9％）及其他(10％)。衛生局邀請9位專家創設「食安消費爭議調解庭」，作為台北市消費者保護自治條例中，食品與餐飲業消費爭議協商平台，提供第三方公正意見，強化消費者及食品業者之溝通橋樑。

食安消費爭議調解庭將有市府食安專家、法律學者等9名人士列席，並會集消費者、業者代表到場，共同調解爭議案件。預計每月第三週固定審理與食安有關的消費爭議案件。市府參議、衛生局食品藥物管理代理科長王明理表示，民眾透過1999申訴的案件中，也會發現與大眾有關的食安問題，未來衛生局將會篩選與食安有關的案件送進食安調解庭。

王明理表示，未來每月將審理10件上下的相關案件，若發現業者有不法行為，衛生局將會派員稽查並依法裁處，並要求業者賠償；若案件中，業者無違規情節，調解委員也將給予消費者專業意見，如依法打官司將會有何結果等，讓消費者自行評估是否繼續上訴。

(中國時報)

2019台灣燈會 屏東接棒 電線凌亂 基隆民代促地下化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。