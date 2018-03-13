青年失業率 新北創全國最低

2018年03月13日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市勞工局致力招商創造職缺，推出「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，加上就業服務站運用最新電腦虛擬面試科技，15歲至24歲失業率降為9.4％、25歲至29歲青年失業率為5.8％，雙雙創下全國最低紀錄，成效豐碩。

勞工局長許秀能說，初尋計畫鎖定從學校畢（肄）業後且連續失業6個月的18歲至29歲青年，提供輔導並培養釐清職涯方向能力。

24歲科技大學畢業的明鴻，退伍後投履歷處處碰壁，板橋就業服務站找出他對遊戲動畫設計的興趣，安排他參加就業促進課程及職場參訪，成功找到遊戲企劃師的工作，月薪約30K。

另外，26歲阿順個性活潑開朗，但對工作沒有明確方向，三重就業服務站透過檢視與修正履歷、輔導面試與諮詢，協助他到電子公司擔任技術師，月薪約40K。

勞工局說，非典計畫則是為從事派遣人力、定期契約或部分工時等青年規劃的方案。新北市至今成功輔導逾4500名青年找到工作，就業服務措施成效突出，連續7年獲勞動部就安基金評鑑優等。

勞工局今年起更將計畫推入大專院校及高中職，引導還沒畢業的學子探索職業興趣，提供撰寫履歷、面試技巧等課程，並在板橋、三重、新店、新莊、汐止等就服站設有虛擬面試系統，利用最新電腦虛擬面試答題互動，協助練習面試反應，大幅提高錄取機會。

(中國時報)