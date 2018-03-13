郵輪停靠安平港 炒熱觀光

2018年03月13日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

自2009年麗星郵輪「寶瓶星號」首度停靠安平港後，相隔9年後，今年3月國際郵輪「卡莉多麗號（Caledonian Sky）」將停泊安平，「寶瓶星號」5月也將前來台南，可望開啟台南遊輪旅遊新頁，帶動觀光人潮，增加周邊投資標的的招商契機。至於由台灣港務公司規畫的安平港遊艇碼頭招商投資案，A區新建工程也將在月底啟動，朝水岸城市更進一步。

巴哈馬籍的「卡莉多麗號」與一般動輒上千間客房的郵輪不同，僅有57間豪華艙房，採一對一服務，可搭載114名旅客，平均每人每日最低艙房費用高達新台幣2.4萬元，大多是英國的頂級客群。

行政院長賴清德去年12月曾表示，台灣已經成為亞洲郵輪第2大市場，將會請交通部持續推動，力推結合新南向航線的亞洲郵輪，發揮最大的觀光效益。

南市府經發局長殷世熙表示，睽違多年後，安平港在2018上半年度再度有郵輪相繼靠泊，「卡莉多麗」、「寶瓶星」2艘郵輪預計將帶來1600多名旅客，除可帶動郵輪旅遊市場、活絡港區帶動周邊經濟外，也能夠提高南市國際能見度。

台灣港務公司還將在安平港打造近30公頃的水域陸域綜合遊艇港，分為A、B兩區分期開發，A區由亞果遊艇集團投資開發，將引進新加坡悅榕酒店和度假村集團，興建全台最大國際級濱海渡假飯店，將安平港打造成亞洲邁阿密，預計2020年底完成開發。

(中國時報)