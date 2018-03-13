化妝品廣告違規 共罰2263萬

台北市去年化妝品違規廣告，裁罰金額達2263萬元。（台北市衛生局提供）

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中國時報
／台北報導

台北市衛生局公布2017年食品、藥物及化妝品違規廣告稽查結果，總共開罰947件、裁罰5371萬元，其中「化妝品」違規件數最大宗、占6成4，罰鍰累計前3名都為化妝品廣告誇大不實，「佳緯」，「台灣萊雅」被罰超過200萬。

衛生局指出，針對去年度食品、藥物及化妝品違規廣告，共裁罰5371萬元，合計947件，以「化妝品」的603件（63.67％）居首，裁罰2263萬元；其次為「食品」320件（33.79％），裁罰2129萬元；第三為「藥物」24件（2.53％），裁罰979萬。

衛生局食品藥物管理科技正周建銘表示，去年違規廣告罰鍰累計前3名也均為化妝品，其中，第1名為佳緯貿易有限公司，處分53件，該公司經電視播放號稱有如自動拉皮，還可以除疤，更放上前後對照左右判若兩人，被衛生局認為太過誇大，祭出重罰，前前後後一共開罰217萬，

周建銘說，第2名台灣萊雅股份有限公司，雜誌刊登的平面廣告，廣告詞寫著降低斑點復發率、淡化斑點、阻斷黑色素，也被衛生局認定誇大不實，累計開罰202萬元。

北市衛生局呼籲，雖化妝品廣告雖已取消事前審查，仍需依「化妝品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句例示」規定，不得宣稱「猥褻、有傷風化或虛偽誇大」之違規詞句；一般商品若宣稱醫療效能，依違反藥事法第69條規定，可處新台幣60萬元以上2500萬以下罰鍰。

北市衛生局也提醒業者，應注意企業形象，提升自主廣告管理能力，以免受罰。

(中國時報)

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