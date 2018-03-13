汐止金龍湖棧道翻修 改水泥仿木

汐止區金龍湖木棧步道老舊，木構底座因長期泡在水裡出現損壞影響安全，區公所計畫重新翻修，預計5月動工，屆時施工路段將暫時封閉。（林縉明攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

汐止金龍湖生態豐富，環湖步道可以欣賞湖水倒映美景，但環湖木棧道年久失修，木構底座出現裂痕、白蟻蛀蝕等損壞，不美觀且影響安全，就怕民眾一不小心踩空實在危險，汐止區公所獲得營建署補助1500萬元，計畫把金龍湖4座木棧道、景觀營造、護欄一併納入改善工程，預計5月動工，最快8月初完工。

汐止金龍湖是北部第一大湖，面積達13.4公頃，自然生態豐富，景色優美，水保局為增加民眾親水性，2006年增設環湖步道及木棧道，其中，木棧道因民眾使用頻繁，且木構基底長期泡水，加上白蟻侵蝕、裂痕，安全堪慮。

汐止區公所近年來有意重新翻修金龍湖4座木棧道，礙於經費不足，僅能局部修繕，經市議員白珮茹及市府協助，獲得營建署「城鄉之星工程計畫」補助1500萬，金龍湖木棧道改善工程終於如願進行。

汐止區長徐開宇指出，原有木棧道將全部拆除，材質會從木造改成水泥仿木，讓底座更穩固，同時排除長期泡水或白蟻蛀蝕等問題影響結構，確保民眾使用安全；至於外觀則維持原色與環境搭配。

區公所表示，這次改善項目包括木棧道、環湖步道欄杆、在地意象營造及增設拍照打卡景點，目前正在發包設計，若順利最快5月開工、8月完工，施工期間部分步道將封閉，敬請民眾配合改道。

(中國時報)

高市增健檢費 2000員警受惠 原基法牴觸法律 基層警該怎麼辦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。