汐止金龍湖棧道翻修 改水泥仿木

2018年03月13日 04:11 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

汐止金龍湖生態豐富，環湖步道可以欣賞湖水倒映美景，但環湖木棧道年久失修，木構底座出現裂痕、白蟻蛀蝕等損壞，不美觀且影響安全，就怕民眾一不小心踩空實在危險，汐止區公所獲得營建署補助1500萬元，計畫把金龍湖4座木棧道、景觀營造、護欄一併納入改善工程，預計5月動工，最快8月初完工。

汐止金龍湖是北部第一大湖，面積達13.4公頃，自然生態豐富，景色優美，水保局為增加民眾親水性，2006年增設環湖步道及木棧道，其中，木棧道因民眾使用頻繁，且木構基底長期泡水，加上白蟻侵蝕、裂痕，安全堪慮。

汐止區公所近年來有意重新翻修金龍湖4座木棧道，礙於經費不足，僅能局部修繕，經市議員白珮茹及市府協助，獲得營建署「城鄉之星工程計畫」補助1500萬，金龍湖木棧道改善工程終於如願進行。

汐止區長徐開宇指出，原有木棧道將全部拆除，材質會從木造改成水泥仿木，讓底座更穩固，同時排除長期泡水或白蟻蛀蝕等問題影響結構，確保民眾使用安全；至於外觀則維持原色與環境搭配。

區公所表示，這次改善項目包括木棧道、環湖步道欄杆、在地意象營造及增設拍照打卡景點，目前正在發包設計，若順利最快5月開工、8月完工，施工期間部分步道將封閉，敬請民眾配合改道。

(中國時報)