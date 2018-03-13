桃北首條機捷接駁公車 209上路

2018年03月13日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

龜山陸光二村至機場捷運A10山鼻站的209公車，12日舉行通車典禮，市長鄭文燦強調新路線兼具通勤、購物、觀光功能，也是繞行北桃園首條直通機場捷運的公車，嘉惠龜山、桃園、蘆竹沿線居民，方便搭乘公車轉乘機捷，也計畫在機捷沿線規畫5大轉運站，讓桃園公眾運輸更方便。

「209捷運山鼻站─陸光二村」路線，自龜山陸光二村至機場捷運A10山鼻站，沿線經過龜山國小、千禧新城、桃園巨蛋、桃園高中、桃園榮民醫院、新光三越、敏盛醫院、光明國小、南崁國小等57站，橫跨龜山、桃園及蘆竹3個行政區，沿線居民透過這條路線公車轉乘機場捷運，不論是到高鐵桃園站、桃園機場、林口長庚醫院或是新北市及台北市，南下、北上轉乘都很方便又有多元選擇，更兼具通勤、購物、就醫、觀光旅遊、機場聯外等綜合功能。

鄭文燦說，桃園市的公車分為快捷公車、主幹線、支幹線、微循環等4種路線，其中以機場捷運作為轉接站的功能將逐漸增加，在未來A10山鼻站也將成為轉運中心，市府會持續以大眾運輸工具串連重要交通據點，並祭出持市民卡搭市區公車「8公里買一送一」等優惠政策，提高載運量。

交通局長劉慶豐說，209路線公車全部採用低底盤公車，全票從18至53元不等、採里程計價，營運時間自上午6點至晚上11點止，平日每30分鐘1班車，周末及國定例假日每40到60分鐘1班車，期盼透過公車路線帶動沿線發展。

(中國時報)