桃北首條機捷接駁公車 209上路

友善列印
中國時報
／桃園報導

龜山陸光二村至機場捷運A10山鼻站的209公車，12日舉行通車典禮，市長鄭文燦強調新路線兼具通勤、購物、觀光功能，也是繞行北桃園首條直通機場捷運的公車，嘉惠龜山、桃園、蘆竹沿線居民，方便搭乘公車轉乘機捷，也計畫在機捷沿線規畫5大轉運站，讓桃園公眾運輸更方便。

「209捷運山鼻站─陸光二村」路線，自龜山陸光二村至機場捷運A10山鼻站，沿線經過龜山國小、千禧新城、桃園巨蛋、桃園高中、桃園榮民醫院、新光三越、敏盛醫院、光明國小、南崁國小等57站，橫跨龜山、桃園及蘆竹3個行政區，沿線居民透過這條路線公車轉乘機場捷運，不論是到高鐵桃園站、桃園機場、林口長庚醫院或是新北市及台北市，南下、北上轉乘都很方便又有多元選擇，更兼具通勤、購物、就醫、觀光旅遊、機場聯外等綜合功能。

鄭文燦說，桃園市的公車分為快捷公車、主幹線、支幹線、微循環等4種路線，其中以機場捷運作為轉接站的功能將逐漸增加，在未來A10山鼻站也將成為轉運中心，市府會持續以大眾運輸工具串連重要交通據點，並祭出持市民卡搭市區公車「8公里買一送一」等優惠政策，提高載運量。

交通局長劉慶豐說，209路線公車全部採用低底盤公車，全票從18至53元不等、採里程計價，營運時間自上午6點至晚上11點止，平日每30分鐘1班車，周末及國定例假日每40到60分鐘1班車，期盼透過公車路線帶動沿線發展。

(中國時報)

原基法牴觸法律 基層警該怎麼辦 日本睡魔花燈 移至台中文創園區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。