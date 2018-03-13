景氣看好 中鋼沒悲觀權利

2018年03月13日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

美國總統川普祭出232條款，將對進口鋼鐵課25％重稅。對此，中鋼董座翁朝棟12日認為，事情還有轉圜餘地，中鋼是下游業者最堅強後盾，會積極與政府攜手朝豁免或差別稅率努力，而從各項經濟指標研判，今年鋼鐵景氣看好，沒有悲觀的權利。

川普新政引發國內鋼鐵業者憂心，翁朝棟認為，乍看之下影響深遠，但不要太過悲觀，先把資料搜集齊全，到底美方把哪些因素排除在外，例如川普提到的安全及友好關係，加拿大、墨西哥暫時排除課稅。

翁朝棟表示，台灣一直是美國友好盟邦，相信還有空間可談判，中鋼在面對自由貿易保護主義有豐富經驗，站在上游原料供應廠商立場，絕對會協助下游業者，同時搜集資料，提出因應措施給政府參考，不論是豁免，抑差別稅率，都是爭取方向。

至於今年鋼鐵景氣，翁朝棟以「審慎樂觀」4字回應。他說，去年中鋼稅前盈餘234億元，今年各國經濟成長正向，台灣也不例外，國內正推動前瞻基礎建設、企業又加薪、獎勵投資、促進消費，整體鋼鐵需求發展是正向的，「因此我們沒有悲觀權利」。

翁朝棟也指出，今年中鋼投入國內重大軌道工程，包括高雄輕軌二期、台北淡海輕軌、安坑輕軌，以及綠能風力發電興達港水下基礎等，中鋼穩健踏出每一步，會對108萬股東負責，他也預告今年股東紀念品有新創舉，保證耳目一新，請股東拭目以待。

(中國時報)