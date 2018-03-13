另類高中畢旅 下偏鄉教英文

2018年03月13日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

不一樣的畢業旅行！景文中學高二學生日前畢業旅行，除了走訪南台灣的景點，還特地前往屏東恆春的大光國小，除交流社團演出，景文學生還設計了英文教學課，帶國小弟弟妹妹進行闖關互動教學。

闖關互動 邊玩邊學

景文中學學生活動組長林友梅說，這幾年學校在安排畢業旅行時，希望融入除了遊玩、旅行之外的意義，所以開始設計「愛與互動的教育旅行」，這幾年已陸續走訪屏東海豐國小、台南北門國小、屏東高士國小、恆春長樂國小等校。

例如2016年一行人帶著全新文具、學生自己獲獎而領到的5000元禮券前往高士國小，希望鼓勵偏鄉學生；去年拜訪長樂國小時，除致贈保溫杯、圖書禮券，也設計互動英文歌表演。

而今年，景文高二師生也走訪台南、高雄、屏東，其中一天，班聯會與熱舞社學生也特別搭半小時車，前往大光國小。大光國小與台電核三廠僅一牆之隔，也是通往墾丁後壁湖遊艇港必經之處，是一所臨海的學校。

學童跳鼓陣歡迎

抵達當天，大光國小以跳鼓陣演出歡迎從台北前來的景文師生，景文熱舞社學生也回以精彩舞蹈表演。班聯會主席、高二學生鍾宏奇說，大家還從台北帶來胸章，希望鼓勵在地的小朋友，以後長大也能為家鄉盡一份心力，另外，也設計互動式英文教學，將國小小朋友依照年齡分成3組，進行互動闖關，在遊戲中學英文。

景文中學也表示，這幾年在校園推動「做好事、說好話、存好心」的三好活動，不只畢業旅行融入偏鄉關懷、全程使用環保筷，另如歲末年終，學生也都自動自發將平時存下的零用錢，認購社區獨居老人愛心年菜，或是到台北市跨年晚會現場協助維護環境。

(中國時報)