另類高中畢旅 下偏鄉教英文

景文中學高二學生的畢業旅行，前往屏東恆春的大光國小教學英文。（景文中學提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

不一樣的畢業旅行！景文中學高二學生日前畢業旅行，除了走訪南台灣的景點，還特地前往屏東恆春的大光國小，除交流社團演出，景文學生還設計了英文教學課，帶國小弟弟妹妹進行闖關互動教學。

闖關互動 邊玩邊學

景文中學學生活動組長林友梅說，這幾年學校在安排畢業旅行時，希望融入除了遊玩、旅行之外的意義，所以開始設計「愛與互動的教育旅行」，這幾年已陸續走訪屏東海豐國小、台南北門國小、屏東高士國小、恆春長樂國小等校。

例如2016年一行人帶著全新文具、學生自己獲獎而領到的5000元禮券前往高士國小，希望鼓勵偏鄉學生；去年拜訪長樂國小時，除致贈保溫杯、圖書禮券，也設計互動英文歌表演。

而今年，景文高二師生也走訪台南、高雄、屏東，其中一天，班聯會與熱舞社學生也特別搭半小時車，前往大光國小。大光國小與台電核三廠僅一牆之隔，也是通往墾丁後壁湖遊艇港必經之處，是一所臨海的學校。

學童跳鼓陣歡迎

抵達當天，大光國小以跳鼓陣演出歡迎從台北前來的景文師生，景文熱舞社學生也回以精彩舞蹈表演。班聯會主席、高二學生鍾宏奇說，大家還從台北帶來胸章，希望鼓勵在地的小朋友，以後長大也能為家鄉盡一份心力，另外，也設計互動式英文教學，將國小小朋友依照年齡分成3組，進行互動闖關，在遊戲中學英文。

景文中學也表示，這幾年在校園推動「做好事、說好話、存好心」的三好活動，不只畢業旅行融入偏鄉關懷、全程使用環保筷，另如歲末年終，學生也都自動自發將平時存下的零用錢，認購社區獨居老人愛心年菜，或是到台北市跨年晚會現場協助維護環境。

(中國時報)

景氣看好 中鋼沒悲觀權利 新住民導遊 母語介紹新北美

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。