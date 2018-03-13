新住民導遊 母語介紹新北美

2018年03月13日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

陸客來台觀光人數銳減，新北市配合中央推動旅遊新南向政策，力爭東南亞旅客來新北市觀光，首要問題就是語言問題及導覽人力不足，新北市率先招攬並培訓新住民們成為專業導遊，13日起可上網報名參加4月將開通的金山野柳與三峽鶯歌之旅路線，由專業的新住民導遊用母語介紹，將新北市之美展現給東南亞旅客。

配合新南向政策

蔡政府力推新南向政策，東南亞旅客由2015年到2017年間增加70萬觀光人次，又以馬來西亞、印尼、越南人數最多，加上新北市也是全國新住民最多的城市，為了搶食這塊觀光大餅，新北市從2016年起，率先培訓東南亞語系的觀光導覽人力，招攬新住民加入專業導遊行列。

新北市觀光局主祕王國振說，課程包括專業導遊實務、觀光資源介紹、專業導覽等，由外語導覽老師帶領新住民學員到野柳、淡水等景點教學，每次學程3個月，1年多來已培訓出15名越南語、5名印尼語、3名馬來語的外語導覽員。

培訓東南亞語系

王國振表示，4月到6月間將開辦「新南向新北市一日遊」活動，推出「野柳金山淡水之旅」及「三峽鶯歌老街之旅」，用母語向東南亞的旅客介紹新北市最熱門的旅遊景點，3月13日上午9時開放網路訂購，行程原價1300元，目前優惠特價600元，包含母語導遊、門票、餐食、保險，還備有特色伴手禮。

越南語老師陳紅幸說，很高興參與專覽培訓，不僅讓她更瞭解新北市的美麗風景與在地文化，也有機會把新北市介紹給故鄉同胞及家人。

(中國時報)