頭城老街弄龜 為土地公祝壽

頭城鎮公所17、18日將在頭城老街舉辦「福神弄龜」活動，鎮公所安排小朋友可愛精彩的演出，為活動宣傳造勢。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

農曆2月初二是傳統習俗土地公生日，頭城鎮公所特別選在土地公壽辰前一天舉辦為期兩天的「福神弄龜-頭城老街文化創意活動」，包括有民俗藝陣踩街、票選「美龜」、神龜祈福換錢母、明華園總團歌仔戲演出等九大主題活動，要讓參與民眾玩得開心，吃得滿足，還帶著滿滿的平安福氣回家。

看明華園 飽嘗美食

頭城鎮的福神弄龜活動今年邁入第3屆，鎮公所特別選在土地公壽辰前1天，在國曆3月17、18日一連舉辦兩天的精彩活動，今年鎮公所規畫了九大主題內容，並且以環保回收材質打造了「長壽金錢龜」，與前兩年的「福祿、富貴金錢龜」一同亮相，象徵著與土地公一同保佑民眾「福祿」、「富貴」及「健康長壽」。

今年規畫的系列活內容相當精采，3月17日登場的有「弄龜拚輸贏、媽祖做裁判」、「票選美龜福氣大摸彩」、「明華園大戲酬神饗鄉親」、「聖誕千秋獻禮齊暖壽」、「文創市集街頭秀」等；3月18日則有「神龜祈福換錢母」、「博聖杯求土地公」，「福神保佑摸彩中大獎」、「藍帶廚霸福神饗宴獻美食」等。

鎮公所此次也邀請到由孫翠鳳親自領軍的明華園總團，演出的戲碼是「扮仙酬神＋濟公活佛之雪狐情」，內容精彩可期，在「福神饗宴獻美食」當中，則是鎮公所邀請名廚陳楓洲掌廚席開120桌，並安排街頭藝人演出，福神宴每桌3500元，鎮公所每桌補貼500元，絕對物超所值。

宗教民俗 結合文創

頭城鎮長曹乾舜表示，福神弄龜是以頭城老街文化傳承所發想出來的文創活動，每年不斷融入新的文創元素，激盪出更多元有趣的「弄龜」火花，今年活動結合了宗教民俗、文化創意、傳統戲劇、美食饗宴、小吃推廣，以及大摸彩活動來促進民眾的參與，活動內容琳瑯滿目豐富精彩。

(中國時報)

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