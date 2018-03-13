茶陶送作堆 苗縣美食上桌

2018年03月13日 04:11 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

公館鄉的紅棗食府，選用苗栗在地綠茶燉煮「養生百菇綠茶雞盅」，不油、不鹹，美味又營養。

苗栗的茶與陶藝是苗栗縣兩大歷史悠久的特色產業，為了將茶陶產業結合，縣府積極辦理「戀戀茶陶整合發展計畫」，以茶陶品牌營造、產業人才培訓為推動主軸。除了活絡地方觀光，茶業者也與餐飲業合作，推出特色「茶」餐點，許多青年返鄉傳承拉坏的老手藝，兩大在地特色產業經過重新揉合與醞釀，轉化出創新的風貌。

苗栗縣土壤豐沛、氣候宜人，適合栽種茶葉，其中又以東方美人茶知名度最高，其中還有酸柑茶、杭菊茶等，而苗栗的土壤屬於優質黏土，在70年代，公館、銅鑼等8個鄉鎮有多達300家的陶瓷工廠，之後塑膠產業興起、陶瓷產業外移，導致陶瓷業逐漸沒落。

麻糬搭美人茶 遊客回味

苗栗在地商家響應戀戀茶陶整合發展計畫，結合在地的茶與陶，以在地食材概念開發創意茶餐飲，像是苗栗市的怡香軒米食館結合東方美人茶製作「客家茶麻糬」，口感Q彈不黏牙，茶香四溢，讓遊客吃得滿足又回味。

傳承父陶藝夢 青年回鄉

也有青年肩負起承先啟後的使命，回鄉捲起袖子開始學起拉坏的老手藝。三十而立的徐漢城，為了父親的陶藝夢，回鄉繼承父親的「五穀文化村」，還成立全台最大規模的柴燒作品匯集地。徐漢城說，捏陶很自由沒有任何侷限，可恣意揉捏出心中作品，是捏陶最大樂趣。他期盼推動陶藝文化的當下，也讓陶藝自在的精神能深入人們的日常。

工商發展處處長黃智群表示，這個計畫輔導縣內40家以上茶陶業者，也透過舉辦多場產業共識會議，凝聚業者的情感、互相交流。開設課程講堂結合理論到實務，帶動客家文化的傳承與發展，推動青年返鄉與產業聯盟的永續契機。

(中國時報)