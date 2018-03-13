鐵砧山崩塌慘 5月展開治山

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

大甲鐵砧山北側嚴重崩塌安全堪虞，林務局編列1350萬元將進行攔砂壩工程，預計5月動工，預計4個月完工，市議員吳敏濟強調，鐵砧山地質特殊，遇水易崩解且崩塌點分布甚廣，疾呼政府要有長年治山抗戰準備，才能穩住山體。

議員疾呼準備長年抗戰

東勢林管處治山課長邵龍雨指出，鐵砧山坡頂北側有2處溢流點，坡頂地表逕流是造成崩塌原因之一；另一因素為地質特殊，鐵砧山地質屬頭嵙山層，紅土包著卵石，土壤含水後易崩解，雨水下滲到層與層之間的界面後往外滲，致整層崩塌。

坡頂缺乏完善排水設施

林務局已編列1350萬元經費，將進行攔砂壩工程，預計4月發包、5月動工，工期120天，往後再逐年編列預算施作其他崩塌點。針對鐵砧山坡頂缺乏完善排水設施，產生溢流及地滲問題，水利局表示，月底前將邀專家研議，釐清崩塌原因後再進行後續規畫。

吳敏濟表示，鐵砧山地質脆弱，多處崩塌持續發生，坡頂雨水截流規畫進度要快，否則坡面攔砂壩做再多也無濟於事，要求水利局加快進度。由於鐵砧山崩塌點分布甚廣，中正公園、雕塑公園甚至環山道路外緣都有，治山工作不是一次性，政府要有長年抗戰準備，才能穩住鐵砧山體。

風管所所長廖偉志說，目前已在雕塑公園接近懸崖處施作圍欄，提醒市民遠離危險地帶。

(中國時報)