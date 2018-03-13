彰化私幼中小班 每年補助1萬

彰化縣政府再推向「幼」扎根計畫，延伸補助私立幼兒園中、小班每年1萬元、公立幼兒園免費。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣教育處8日宣布「向幼扎根」福利再加碼，在中央補助5歲以上就讀私立幼兒園每年3萬元外，再往下延伸，6都除外，率全台各縣市之先，就讀私立幼兒園的中、小班，每年也可以得到1萬元補助，公立幼兒園則完全免費，約有1萬名幼童受惠。

4／15開始受理

教育處長鄧進權表示，幼兒教育是所有教育的奠基工程，參考近6年來私立幼兒園中小班幼童實際收托數，已完成編列107年半年5000萬元預算，將自107學年第一學期開始實施，今年8月開始實施，從4月15日公托完成抽籤後，開始受理申請。

「減輕負擔當然好！」幼兒家長肯定美意，網友則說「選舉到了嘛」。幼教團體認為，幼教社策應該全台一致，中央7年前只補助5歲以上幼童，畫分就有問題；如今，六都財政優，5歲以下幼托陸續各有補助，少子化是全國性議題，育兒不該有縣、市差別，況且，繳高學費選擇私托，多因公托容納容量不足。

家長指出，就讀公立幼兒園每學期學費5000元到7000元之間，私立幼兒園約1萬5000元，不包括活動、點心和雜費等費用，形成公托搶破頭，抽籤命中率只有4成。

家長怨公托不足

目前彰化縣內公立幼兒園，包含國小附設共122所，私立幼兒園，包括非營利幼兒園為231所，人數分別是8752人和1萬9205人。

教育處長鄧進權表示，衡酌財源，現階段全面利用國中小閒置空間廣設幼兒園有困難，且為兼顧私立幼兒園永續經營，不與民爭利，提出幼兒就學補助方案。

教育處強調和選舉無關，未來將視財政狀況調整，這次加碼，是結合中央執行多年5歲大班免學費政策，向下延伸補助3、4歲年齡層中、小班，達成完整的「幼兒教育一條龍 」。

(中國時報)

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