燈會結束 燈具覓家找出路

2018年03月13日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2018台灣燈會11日晚間落幕，上百件燈具日後去向令人頭痛，嘉縣府雖已召開多次燈具典藏移置會議，仍有部分展件一時半刻找不到出路；尤其是量體達數公尺的大型燈具礙於空間考量，恐找不到適合移置地點，如無法現地典藏，最後只能忍痛拆除，隨燈會結束走入歷史。

材質不耐久放

218台灣燈會最後一夜吸引68.8萬參觀人潮，24天遊客量達1006.8萬人，12日縣府已著手進行燈具遷出作業，預計全部撤場需花上3天時間。目前除主燈「忠義天成」由交通部觀光局自行處理，2座副燈「台灣幸福驛站」和「朝日合鳴」已確定移至嘉義縣表演藝術中心，預計13日相關單位將進行會勘。

表藝中心主任張世杰指出，因燈會的燈件多半是為展期而作，材質並不耐久，雖副燈將在台1線旁展出，但按往年經驗，最佳賞味期僅3個月，最多一年半載就不堪使用，後續保存相對不易。此外，除2座副燈已找到新家，國際借展燈具多半已打包回府，其中懸空藝術燈區的「1.26」因來台展出不易，縣府欲爭取多留幾天。

有意接收可申請

至於科技嘉藝燈區內廣受大人小朋友喜愛的互動燈具，縣府綜合規畫處長李明岳透露，部分燈具將暫置在蒜頭糖廠的倉庫內，日後配合環境教育中心和冰博物館計畫推動再以全新面貌重現江湖。至於客家燈區多數燈件將送到縣內客家文化館舍和社區；原民燈區則屬意送抵逐鹿社區或山美社區進行後續展覽。

副縣長吳芳銘指出，這些燈具都屬縣府財產，必須經過妥善規畫，如外界想接收，也要依規定申請，待法定程序完備，才會進行移交工作。

(中國時報)