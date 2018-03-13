屏科大養蜂 發展林下經濟

2018年03月13日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

農藥濫用造成蜜蜂面臨很大的生存危機，也嚴重影響人類農作物收成。屏東科技大學森林系近2、3年來積極發展「林下經濟」，試著養蜂並回歸森林大自然，除了能幫助部落經濟外，也還給蜜蜂安全的生存空間，讓森林生態更加健康。

段木香菇 也是發展重點

屏科大森林系12日植樹節起舉辦為期5天的「2018森棲憩」森林周，除了展示各式森林產品外，「林下經濟」也是受到矚目的焦點。系主任陳美惠說，林下經濟是近年來新興，且有前瞻性的議題，其中養蜂和段木香菇是兩個發展重點。

她說，蜜蜂是重要的授粉昆蟲，不過因現在農藥問題太嚴重，如何讓牠有個安全生存空間非常重要，回歸森林是很好的方式。台灣擁有61％的森林面積，植物多樣性高，森林中有很多樣的花朵，一年四季都能提供蜜蜂食物。

回歸森林 讓蜜源更豐富

現在蜂農大多是「逐花朵而居」，帶著蜜蜂南北奔波，若回歸森林就不用跑來跑去，蜜源也更加豐富且天然，對蜂農、消費者來說都是好事。過去《森林法》不允許在林中養蜂，現在已訂定出申請流程及辦法，讓養蜂產銷班或團體下半年能臨時使用國有林班地，放置蜂箱。

除了養蜂外，段木香菇是許多山區部落傳統產業，也很適合發展林下經濟。

陳美惠說，過去因木材來源不足發展受限，現在可透過適當的伐林取用木頭資源，種完香菇後段木也能回歸自然，不會造成汙染。

「2018森棲憩」森林周在屏科大玉崗圖書館舉辦至16日，展出植物染、植物珠寶等森林產品，還有製作標本、動植物識別、林下經濟等體驗，歡迎參觀。

(中國時報)