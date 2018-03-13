地方靠自己救觀光

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中國時報
吳岳修

兩岸關係跌至冰點，陸客來台觀光旅遊人數從2015年高峰的400多萬，去年銳減至270萬，中央不斷推動南向政策，去年首度突破200萬人，兩者看似只差70多萬，但消費額相差甚鉅，觀光業者叫苦連天，中央政策錯誤捨本逐末，地方更應走出自己，強化兩岸觀光市場。

新北市有北海岸野柳、淡水夕照、九份山城、林本源園邸等豐沛自然與歷史文化底蘊，觀光局更將天溪天燈、歡樂耶誕城，經營成全國甚至世界知名的節慶，這的確是令人驕傲的政績。

另外，新北觀光局推台鐵平溪支線鐵路、日本江之島電鐵結盟，結合山線與海線的懷舊鐵道觀光行銷活動，觀光效益豐碩；電影「那些年，我們一起追的女孩」在平溪、瑞芳拍攝場景，成為日韓遊客來台必玩景點，這些是最佳在地文化、國際推銷案例。

市府培訓東南亞觀光導覽服務人力，輔導新住民利用語言優勢投入觀光業，培訓後推薦野柳金山淡水之旅及三峽鶯歌老街之等路線。從人力資源角度，固然值得讚揚。但如果從發展觀光的角度來看，捨棄大陸豐富觀光人數，追逐南向政策遊客，這並不符合台灣觀光利益，畢竟，東南亞以及大陸觀光客「人人不等值」，消費能力、人數有很大落差，

身為全國最大直轄市，配合中央錯誤的政策，無法走出差異；如果可以在現有基礎上，例如深化中國大陸姊妹市的南京合作，或是主動到大陸舉辦更多旅展，讓大陸觀光客首選新北市消費觀光甚至住宿，這才是持盈保泰的做法。

(中國時報)

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