土地公搬家習俗 緣因信眾送錯廟

有155年歷史的北門福德祠，外型質樸。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

頭城鎮公所將在17、18日在頭城老街舉辦「福神弄龜」活動，頭城老街不僅是全台少數還保有早年老街風華的街道，也有許多有趣的故事，短短約800公尺的老街，南、北端各有一間福德祠互相對望，每年「土地公生」的日子，還固定會幫1尊土地公舉行「搬家」儀式，這個陰錯陽差所衍生的「土地公搬家」習俗活動，也成了頭城老街的特色之一。

頭城老街的南、北福德祠，兩者相距僅僅約500公尺，且是正面互相對望，地方耆老說，這是當年地方居民所刻意安排，主要目的是希望獲得土地公的庇佑，將各方錢財都能聚集在頭城老街。

這兩間福德祠還有個有趣的故事，30多年前有信眾從南門福德祠請了一尊土地公回家供奉，之後要送還回給廟方時卻送錯地方，竟送到了北門福德祠，一直到10多年前才被發現「土地公跑錯廟」，但因為這尊土地公在北門福德祠供奉的時間也已經長達20年，到底該供奉在哪間福德祠信眾們是眾說紛紜。

最後經過大夥兒討論以及向土地公擲筊請示，這才拍板決定，這尊土地公固定在每年的農曆2月初2「土地公生」的日子「搬家」，輪流在南、北福德祠讓信眾供奉，幫這尊土地公搬家也毫不含糊，必須以神轎抬送、安排北管敲鑼打鼓並在大批信眾陪同下完成搬家大事，並成為頭城老街的一大特色民俗活動。

(中國時報)

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