緩緩生活節 鐵馬遊關西

2018年03月13日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

因寒流延期的新竹縣緩緩生活節關西周，重點活動將在17、18日登場，將帶領民眾透過漫遊方式，體會客庄生活底蘊，認識關西鎮的美景及人文風采，系列活動包含鐵馬行、東安古橋藝術市集等，歡迎民眾一覽在地特色。

關西鎮為新竹縣浪漫台3線的大客廳，新竹縣長邱鏡淳指出，緩緩生活節關西周活動，是由下而上，串連各社區及在地團隊共同辦理。主推的「鐵馬關西行」，讓參與者租借單車，欣賞田園風光，漫遊鄉間小路。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，東安古橋音樂會將在17日下午3點登場，以百年歷史古蹟、極具特色的東安古橋為背景，邀請黃子軒&關西童謠、五峰原少樂團古調傳唱、米莎、黃瑋傑、謝銘祐加麵包車樂團輪番演出，古蹟配音樂，呈現視覺、聽覺雙重饗宴。

東安古橋藝術市集17日中午於音樂會周邊開始，此次有40個攤位參加，包含8個在地社區客家美食攤位如東安、南雄、東光、玉山、上林、錦山、北山、南和等社區，展現地方創新的產業模式。

除此之外，關西周活動還有穿街走巷玩古蹟、在地藝文展、古蹟音樂會、南新木工輕旅行及石店子老街來作客等，透過深度導覽、解說，帶領民眾探索台3線的在地文化。關西周為緩緩生活節最後活動，將抽出「遊台三．送好禮」緩緩生活節手冊集章活動最大獎「1萬元禮卷」，詳情可至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中國時報)