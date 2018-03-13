基隆南站遲未建機車遮雨棚

2018年03月13日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

有「雨都」之稱的基隆市，1年當中有200多天都在下雨，但基隆火車站周邊的機車停車場，卻長期沒有遮雨棚，導致民眾的不便，機車也容易受潮損壞，使得機車族怨聲載道。權責單位台鐵去年6月間曾表示，去年底前會完成搭建，但如今顯然跳票，對此，基隆市議會12日辦理考察，要求盡速完成。

多名市議員12日現勘後，一致建議基隆火車站機車停車場須盡速增設遮雨棚，同時妥善規畫南站廣場週邊交通動線與標線並設置清楚，要求交旅處盡速完成。

市議會指出，民眾每天都會騎機車到基隆火車站通勤，但若遇到雨天時，民眾都必須淋著雨來穿脫雨衣，相當不方便。議會已多次建議，增設遮雨棚以利機車族，卻不見動靜。

市議會表示，雖然北站部分涉及土地權屬與輕軌工程等問題，但市府更應積極處理，將前瞻基礎建設計畫的經費，規畫設置永久性的地下停車場，才能解決長久以來的停車問題與實際需求。

交旅處長李綱對此說明，南站機車停車場遮雨棚部分，目前正在辦理臨時建照申請程序，預計在5月就可以完工，北站部分因輕軌工程緣故，無論是採取平面或地下化都會穿越機車停車場的區域，如果施設遮雨棚，可能過幾年又要拆除。李綱還說，北站的機車停車場屬臨時性質，因此將納入後續整體檢討；至於南站廣場周圍道路畫設紅線禁止臨停部分，目前已規畫旅客臨停接送專區，會再標示更清楚。

針對基隆火車站南北站機車停車場遲未設置遮雨棚的問題，台鐵局貨運服務總所卻表示，負責的承辦人員12日皆休假，所以無法回應。

(中國時報)