綠川整治美極了 柯P要來考察

2018年03月13日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍12日在市政會議表示，綠川成功整治的經驗，獲得行政院長賴清德肯定，定調為治水典範，繼嘉義市長涂醒哲、新竹縣長邱鏡淳率隊參訪，台北市長柯文哲3月底將到綠川、柳川考察，台中市治水和治安「雙治」都奏效，治安變好較看不見，因為民眾認為治安好理所當然，治水變好大家有感，連外縣市都來取經。

林佳龍表示，台中建立「以人為本」的河川治理，不僅能增進人與人間的互動，進一步帶動金流、物流，讓城市產生豐富的生命力與創造力，市府整治河川遍及全市，台中市的治水經驗將可提供全國參考。

「台北市長柯文哲3月底要來台中市參訪綠川。」林佳龍說，賴揆主持綠川開幕啟用後，稱讚綠川是台灣第一條的河川整治典範，台中市成功整治綠川，現在已跨越藍綠，成為大家前來參觀的好地方，歡迎各界到訪交流。

林佳龍表示，台中市是一座因河川而誕生的城市，過去河川被加蓋作為停車場，汙水也未妥善處理，現在，整治後的綠川不但重見天日，更讓大家看見河川的美麗，回來擁抱舊城區，相信舊城區河川的整治已為中區帶來再生。

水利局指出，綠川河道長5.7公里，上游主要汙染源已大幅削減改善，民權路下游的綠川河段亦持續改善，透過提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造等三階段來依序施工。

(中國時報)