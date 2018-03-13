國姓鹿神祭 扭蛋抽獎催買氣

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中國時報
／南投報導

為推廣國姓鄉鹿茸產業，國姓鄉公所引進扭蛋機讓遊客摸彩，獎品包括新鮮鹿茸160兩，還有鹿茸液、國姓咖啡、枇杷等獎品，並舉辦2018鹿神祭暨枇杷展售活動。

國姓鄉農民飼養的台灣原生水鹿近5000頭，數量全台第一，多數集中在南港村，該村村民到2000人，是水鹿比人還多的村落，枇杷栽植面積產量全台第2，僅次於台中市太平區，每年3月至清明節前，是鄉內兩大特產盛產期，歡迎消費者前來選購。

鄉長丘埔生指出，國姓鄉公所每年舉辦鹿神祭，今年首度結合枇杷產銷活動，16、17日先在鄉公所舉行枇杷評鑑，第2天移師南港村水鹿大街，封街舉行鹿神祭遶境祈福、山林越野親子路跑，現場邀請民眾品嘗新鮮枇杷、國姓精品咖啡、鹿茸米糕、客家艾草粿、鹿茸鴨肉湯、客家焢肉等在地美食。

今年活動首度結合扭蛋抽獎活動，獎品包括市價16萬元的新鮮鹿茸，國姓精品咖啡、枇杷、鹿茸保養、養身萃取產品，只要民眾參加路跑，或至現場購買農特產品累積超過200元，即可參加扭蛋抽獎。

前國姓鄉長林福峰表示，今年受節氣影響，鹿茸產期在3月中展開，建議消費者直接到合格養鹿場選定理想鹿隻，鹿茸成熟採收前1周，農民會通知消費者到場，無論是浸泡藥材或乾燥磨粉都能安心選購。

(中國時報)

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