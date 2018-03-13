嘉議員選舉 各黨拚擴大版圖

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市人口未達27萬，年底議員選舉應選名額恐將減少1名，從24個名額減至23名。民進黨嘉義市黨部12日起領表，劉厝里長許明對已領表；國民黨嘉義市黨部則於13日開委員會擬定提名作業程序，預計4月底完成提名。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，嘉義市長人選經初選民調選出的前嘉義市長黃敏惠將獲得提名，市議員提名作業初步規畫下周起領表、登記，作業期程於13日開委員會擬定，預計4月底完成提名，里長提名作業則於5、6月間進行。

民進黨嘉義市黨部執行長林振誠指出，該黨於12日起領表，首日有2人領表；19日至23日登記，登記期間也可領表，共規畫提名8個名額，若登記人數超過8個名額則進行協調，協調不成則辦理初選，初選辦法採民調70％、黨員投票30％合計，可望於4月底前完成提名。

年底市議員選舉目前傳出有2名里長有意轉換跑道，西區民進黨籍劉厝里長許明對及東區無黨籍的仁義里長徐國榮；其中，擅長演奏薩克斯風的徐國榮，在樂團及公益社團頗為活躍。

已領表的許明對表示，當里長3年多，累積服務里民、關心鄰里事務的經驗，若選上議員可以擴大服務層面及對地方公共事務的參與，領表是起點，但他會以黨勝選的大局為重。

本屆嘉義市議員國民黨7席、民進黨5席、無黨籍11席、台聯1席，民進黨力拚擴展在議會的版圖，將提名8個名額；國民黨也力保現有的7席之外再增加席次；台聯預計提名2人，東、西區各1名。

(中國時報)

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