老榕樹被迫搬家 民眾抗議

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中國時報
／台北報導

「留下老榕樹，保留舊記憶！」護樹團體選在3月12日植樹節這天，前往北市杭州南路、濟南路口前的一處都更案前，抗議都更實施者大幅度修剪樹木，可能讓一棵可能極富歷史意義的老榕樹就此凋零，要求為此北市府應暫緩建照審查、同時重審樹木移植計畫。

樹黨、台灣華山工業遺產歷史場所保護聯盟等昨前往位於杭州南路上一處都更案，爬上樹頭為老榕樹綁上紅巾，同時在圍籬上張貼當地以往的歷史。齊東文史工作室成員張揚表示，該處都更的實施者在年前大幅度修剪老榕樹，甚至把主要枝幹砍除，使得居民及地主相當不捨。

張揚指出，當地社區是早期日據時期台北城最先發展的「米道」，並由台灣首任總督命名為「樺山町」，之後又更名為「幸町」，形成了幸町古道，而老榕樹則稱被為「伯公樹」，也是幸町古道的一部分。

樹黨北北基黨部發言人林逸萍呼籲，都更跟環境保護實際上能取得雙贏，只要實施者願意退讓一步做變更設計，希望用一種「不移樹、不砍樹、原地保留樹木」呈現全新的都市景觀。

都更案地主陳章煒表示，自己已經快要70歲，小時候都會爬到樹上抓蟬、餵松鼠。現在若要為了都更移樹，那老榕樹一定會水土不服，希望都更可以變更設計，讓人與老樹可以和平共處。

文化局表示，這棵受保護榕樹年齡不詳，當時是以樹圍達老樹標準作保留，因為之後要拆房，所以廠商先將榕樹樹枝做修剪，避免工程車拉扯到樹木，之後完成斷根、養根便移植至自來水園區。

(中國時報)

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