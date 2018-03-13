獨老送餐服務 假日不打烊

新北市今年推動六日獨居老人送餐，造福更多獨居長者，圖為獨居長者送餐場景。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市獨居老人送餐服務行之有年，過去供餐以周一到周五，今年擴大到六日也可以供餐，預計將增列2000萬經費，預計全市3500名獨老都可受惠，落實老人福利政策。

新北市社會局針對滿65歲以上的低收且獨居的老人，結合民間單位和公所開辦送餐到府服務，以往供餐狀況因地而異，一周5至6天，每天1到2餐，為了提供長者更好的照護，2018年起新北市將餐數和天數拉長，長者天天都能吃到溫熱便當。

新北市社會局老人福利科長鄭淑敏表示，獨老送餐服務目前委託各區公所及18家居服單位辦理，今年起周六日將透過送餐或是代餐方式，讓長者可以在家自行加熱用餐，因應新政策上路，也增列2千萬經費，讓獨老們享有更好的照護。

鄭淑敏進一步指出，補助對象以65歲以上、設籍新北市的低收及中低收的獨居失能老人為主，經由訪視評估後列冊關懷。另外，社會局也推出「愛心換燈泡」、「檢查老舊線路」等服務，期盼藉此提升銀髮族住宅安全。

長期承攬送餐業務的樹林區東陽里長林耿邦表示，送餐幾乎是全年無休，雖然是以做公益為出發點，但送餐志工也需要休息，期盼有相關配套措施，別讓社福美意打折。外界常以為送餐利潤高，但近年菜價漲，加上人數不多成本難壓低，多仰賴善心人士贊助，希望未來能「微調」經費，至少不用賠錢做愛心。

(中國時報)

老榕樹被迫搬家 民眾抗議 6月完工 田寮河畔將改頭換面

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。