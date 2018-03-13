獨老送餐服務 假日不打烊

2018年03月13日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

新北市獨居老人送餐服務行之有年，過去供餐以周一到周五，今年擴大到六日也可以供餐，預計將增列2000萬經費，預計全市3500名獨老都可受惠，落實老人福利政策。

新北市社會局針對滿65歲以上的低收且獨居的老人，結合民間單位和公所開辦送餐到府服務，以往供餐狀況因地而異，一周5至6天，每天1到2餐，為了提供長者更好的照護，2018年起新北市將餐數和天數拉長，長者天天都能吃到溫熱便當。

新北市社會局老人福利科長鄭淑敏表示，獨老送餐服務目前委託各區公所及18家居服單位辦理，今年起周六日將透過送餐或是代餐方式，讓長者可以在家自行加熱用餐，因應新政策上路，也增列2千萬經費，讓獨老們享有更好的照護。

鄭淑敏進一步指出，補助對象以65歲以上、設籍新北市的低收及中低收的獨居失能老人為主，經由訪視評估後列冊關懷。另外，社會局也推出「愛心換燈泡」、「檢查老舊線路」等服務，期盼藉此提升銀髮族住宅安全。

長期承攬送餐業務的樹林區東陽里長林耿邦表示，送餐幾乎是全年無休，雖然是以做公益為出發點，但送餐志工也需要休息，期盼有相關配套措施，別讓社福美意打折。外界常以為送餐利潤高，但近年菜價漲，加上人數不多成本難壓低，多仰賴善心人士贊助，希望未來能「微調」經費，至少不用賠錢做愛心。

(中國時報)