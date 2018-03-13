整建清泉1號吊橋 將走泰雅風

2018年03月13日 04:11 中國時報 賴佑維 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

五峰清泉因「藝術之森」開幕引起討論，縣府規畫連結溫泉、張學良文化園區、三毛故居等景點，打造完整的文化觀光區域，近期還將整建清泉1號吊橋，以泰雅意象為主，融合生態美學等角度。桃園市小烏來風景特定區義盛遊客中心暨里民集會所新建工程12日動土，完工後可提供遊客更完善服務。

「五峰鄉清泉1號橋整建工程」工程經費達3242萬元，其中1000萬元為原民會補助，其餘款項由縣政府負擔，希望能完整展現清泉地區當地泰雅文化及歷史意義。

針對吊橋修築，縣府表示，已對在地泰雅居民進行深度訪談及調查，找出代表性特色元素融入設計內，並從生態、景觀美學、在地化的角度等，檢視清泉1號吊橋改善措施。

桃園小烏來風景特定區義盛遊客中心暨里民集會所新建工程，12日開工動土。市長鄭文燦表示，該工程總經費約5800萬元，規畫室內320坪、戶外250坪，工期約300天，此外也補助各300萬元給遊客中心、里民集會所內裝，希望展現小烏來特色，也讓遊客可以在此駐足遊玩。

小烏來風景特定區目前包含天空步道、天空繩橋、小烏來瀑布及宇內溪戲水區等，未來將設置800公尺及350公尺各1條天空滑索，連結小烏來風景區及羅浮溫泉，將來服務中心若完工，也可提供更完善的服務。

(中國時報)