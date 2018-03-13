成人專區網拍色情漫畫 無罪改判2月

友善列印
中國時報
／台中報導

吳姓男子在去年6月間，到露天拍賣網站「成人專區」刊登販售舊色情漫畫，經警方網巡發現佯顧客下標購買送辦。一審以吳男非恣意在網路公然陳列猥褻物品，已採「成人專區」安全隔絕措施判無罪，檢方不服上訴。台中高分院以其中2本內容違反兒少性剝削防治條例，改判2月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，吳男上露天拍賣網站，用女友帳號刊登陳列9本色情漫畫書封面拍賣，警方執行網路巡邏發現，下標向吳男購得，以公然陳列猥褻物品等罪嫌送辦。

吳男否認犯行，指稱只是賣舊書，且在拍賣網站「成人專區」張貼，系統頁面會出現「本商品為限制級商品，限18歲以上會員瀏覽與購買」，會員需點選「我已滿18歲」始能進入。

一審認定吳男已採取適當的安全措施，並非恣意在網路上公然陳列猥褻物品判無罪；檢方認為網拍交易平台不具公務機關查驗身分權限，並不能絕禁惡意填載虛偽資料的會員，不服上訴。

台中高分院則以其中有2本漫畫書內容，有外表稚嫩、清澀的男女裸體、性交及裸露生殖器特寫等圖畫，還有「這就是中學女生的全裸喔」、「你是國中生吧？可不可以陪我做愛啊？」、「請問～你還是國中生吧？你曾經和女生發生過關係嗎？」等對白文字。

二審法官認為，吳男傳布相關訊息時，已採取適當的安全隔絕措施，但涉販賣及公然陳列兒童及少年為性交、猥褻行為的圖畫，仍違反兒童及少年性剝削防制條例，撤銷原判，改判2月徒刑。

(中國時報)

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