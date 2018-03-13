友善銀髮 34業者45產品獲選

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣是中小企業故鄉，也是生產銀髮相關產品的大縣，彰化縣政府首推「銀JOY彰化」友善銀髮標章，並舉辦系列推廣活動，將彰縣出產優質產品與服務，推薦到全台，首波34家業者、45件產品獲選。

縣長魏明谷表示，迎接高齡化社會，建立友善旅遊、商店、公共場域、交通運輸，並結合觀光工廠、店家，販賣提供長者友善的食衣住行服務，這些據點配合社會處1年補助1萬2000元免費搭乘彰化客運與員林客運，並與建設處、工務處結合，配合交通旅遊動線，讓65歲以上長者免費搭乘客運前往獲認證商家購物遊玩。

縣府也首創公開徵選銀髮標章，分食品、產品、服務體驗等3大類。首波獲選，食品類有榮獲國家健康食品認證「白蘭氏雞精」、仙莊「纖草健美茶」。產品類有「勝鴻機能觀光襪廠」、「樂活襪之鄉博物館」等開發的護具，還有「來可輔具」與「志昌洋傘」設計起身扶手與柺杖傘。

服務體驗類有「老五老基金會」、「秀老郎」等優質日照中心，還有囊括觀光休閒旅宿業者「月萊精品旅館」打造友善客房，「白蘭氏健康博物館」、「緞帶王」、「興麥蛋捲烘焙王國」等觀光工廠提供無障礙設施。

此外，建構「田中～找金孫ㄟ歐咪呀給」、「田尾～花間逸事之旅」、「清水岩～食在當季森林療癒營」、大丘園休閒農場「望天看樹聽風之旅」等地方微旅行，8條主題，客製化熟年族深度旅行。

(中國時報)

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