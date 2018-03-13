顏純左退選議員 坐轎變抬轎

前台南市副市長顏純左。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
╱台南報導

民進黨台南市議員初選登記日前截止，11個選區中有48人爭取35個席次提名，僅3個選區是同額競選，其他7個選區在13日前要協調出退選名單，再進行候選人資格審查及初選民調。前台南市副市長顏純左在市長初選落敗後，突然登記參選市議員，拋下一顆震撼彈，但昨日民進黨新營黨部舉行協調會時，他又宣布退選，要「從坐轎的變成抬轎」，讓外界看得霧煞煞。

台南市第3選區應選3席，現任議員為民進黨籍的吳通龍、陳文賢及無黨籍的郭秀珠，民進黨預計將提名2席，陳文賢將交棒給兒子陳秋宏。陳秋宏與吳通龍都登記參選，原先是同額競選，但顏純左在初選登記截止當天突然登記要參選，演變成3搶2的局面，讓不少綠營支持者感錯愕。

昨日下午第1、2、3選區的民進黨市議員參選人前往新營黨部舉行協調會，1、2選區將擇期進行民調，但是顏純左卻突然表示願意退選，要禮讓同學吳通龍及同鄉的陳秋宏，而且將要全力為2人輔選，也會全力協助今年5月選出的新任黨部主委輔選黃偉哲拿下市長寶座，期盼達到市議員過半及綠營里長人數多於藍營等目標。

顏純左表示，之前的市長黨內初選紛擾讓他覺得痛心，年底的市長、市議員及里長選舉也都還有要完成的目標，擔心自己如果投入選舉，就沒時間去做這些重要的事，經過思考後，決定扮演好輔選的角色。

同選區的吳通龍、陳秋宏均感謝顏的禮讓，吳通龍還喊出若2020年顏純左出來選立法委員，他一定全力支持，也讓顏純左感到尷尬，直說「這不是協調退選的條件」。

(中國時報)

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