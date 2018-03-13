防治荔枝椿象 無人機空投小蜂

高市農業局利用無人機釋放平腹小蜂，能更深入山區，擴大荔枝椿象防治效果。（高市農業局提供）

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中國時報
／高雄報導

荔枝椿象是龍眼、荔枝常見病蟲害，因化學藥劑效果有限，高市農業局改以生物防治法，大量施放荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，最近更首度採用無人機空投，飛行1次可釋放2萬8000隻平腹小蜂至平日難以到達的山林區域，效果更全面。

高雄進入春季，荔枝椿象開始蠢動，除了造成龍眼、荔枝大量減產之外，噴濺出的臭液也會造成人類皮膚灼傷、過敏，為了防治荔枝椿象，高市農業局2016年起委託各區農會，雇工在公共區域噴灑化學藥劑，但許多人車難至的地方，變成防疫死角。

後來，農業局與苗栗區農業改良場合作，改採生物防治法，在荔枝、龍眼開花期施放平腹小蜂，利用小蜂會寄生在荔枝椿象卵中、使卵無法孵化的特性，藉此提高防治成效，今年釋放量預計將高達40萬隻，不過，人工釋放分布範圍也有限。

為了使平腹小蜂更深入山林，農業局與苗栗區農改場及無人機業者合作，2月底首度在田寮山區試飛，1次飛行就放出近3萬隻平腹小蜂，後續若順利推廣，則可讓防治效果更全面化、更有效率。

高市農業局強調，化學藥劑防治效果直接，但平腹小蜂對環境影響小，且實驗顯示，1隻小蜂可寄生200顆卵，孵出的平腹小蜂又能繼續下一輪寄生，因此野放的小蜂可不斷防治荔枝椿象，經測試防治率可達6成以上。

(中國時報)

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