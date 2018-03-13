天氣變熱又下雨 市府動員防蚊

天氣逐漸轉熱易造成病媒蚊孳生，北市環保局今年特別增加公立高中職以下學校消毒頻率為1年2次，給予學生安全的學習環境。（環保局提供）

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中國時報
／台北報導

春天時晴、時雨，加上氣溫逐漸升高容易孳生大量蚊蟲，台北市環保局除呼籲民眾提高警覺、巡檢住家周邊環境，自今年起增加公立高中職以下學校消毒頻率為1年2次，並加強各鄰里環境孳生源清除及消毒，全面防治病媒蚊。

台北市身為國際城市，旅遊人數眾多，若是前往熱帶國家的民眾遭受病媒蚊叮咬後來台，可能成為境外移入病例，因此讓病媒蚊無處可生，是阻絕疫情擴散的重要關鍵。

環保局平時針對北市456里每2至3個月噴藥1次，若有民眾陳情則派員加強消毒及孳生源清除，今年特別把高中職以下學校消毒從1次增加為2次。環保局水質病媒管制科長吳月蓉表示，以往學校僅有暑假期間消毒，今年起在4至5月病媒開始孳生時，再安排一次環境消毒，給予學生安全學習環境。

吳月蓉說，為讓防蚊更徹底，環保局整理出「校園環境十大孳生源熱點」，告訴師生校園中容易被忽略的角落，她舉例，排水不良及植栽太密的花台、堆積在地上的落葉和遊憩區軟墊都經常會有蚊蟲躲藏，這些必須每周整理、修剪、保持通風乾燥，才能有效杜絕病媒蚊。

環保局也建議民眾，應仔細巡檢家戶內外周圍花瓶、盛水盤、廢保麗龍、塑膠帆布與廢輪胎等易積水器物，將積水倒掉，把不要的器物清除，留下的器物徹底刷洗去掉斑蚊蟲卵，做到巡、倒、清、刷4大步驟，防止蚊蟲侵襲。

(中國時報)

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