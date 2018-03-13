鐵人夢語－多元舞台 激勵更多

2018年03月13日 04:11 中國時報 李萬吉（作者為康軒文教集團董事長）

上周末，充滿青春熱血的全國高中籃球聯賽冠軍賽，不僅吸引爆滿的觀眾進場為球員加油，更多人守在電視機或電腦螢幕前看著現場直播，即使不是籃球迷，也難抵抗緊張刺激的賽事，以及滿場的尖叫加油聲。當比賽結束的笛聲響起，無論激動歡呼，或黯然落淚，每個畫面都感人。因為不管輸贏如何，每場比賽拚鬥過程，都會是他們難忘懷的青春回憶！

這些年高中籃球聯賽在國內受歡迎的程度，大概僅次於國際性重大棒球賽事，許多人甚至覺得比國內職籃賽還好看。若論技術層面來說，高中籃球當然比不上職業級的水準，但這種短時間的學生賽事，真正吸引大家的是那股「單純」和「拚勁」，尤其當分數已有相當差距，也毫不放棄的想要追上的企圖，更是讓觀眾願意聲嘶力竭的為他們吶喊的原因。

今年男子組得冠隊伍的當家中鋒在賽後痛哭，他說「高中三年從早被盯到晚，沒有人懂，太辛苦。還不斷有人受傷，還好我們越挫越勇。」旁人永遠難真正感受球員所承擔的身體疼痛和心理壓力，更看不到他們背後努力。我想，所有參與這賽事球員都要被肯定，即使是板凳球員。因為他們為相同目標付出許多時間和心力！

籃球畢竟是個主流運動，容易入門，也容易引起共鳴的競賽項目，這些喜愛籃球的孩子，有幸能在這賽場上找到發揮的舞台，接受大家掌聲。然而，還有許多孩子擁有著不同潛能，懷抱著各種理想，卻不見得能受到關注，甚至得不到支持。激情過後，其實很期盼我們的學校和社會，也能用更多元的心態去肯定不同的才能，讓更多孩子在自己的賽場上，拚出MVP的身價！（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)