振興馬遠部落 開設桂竹筍課程

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中國時報
／花蓮報導

行政院農業委員會花蓮區農業改良場為協助發展部落農產業，強化桂竹筍栽培管理，提升產量及品質，日前於馬遠部落舉行桂竹筍栽培管理班，有28位族人及農友踴躍參與。

花蓮區農業改良場祕書宣大平到場主持開訓典禮，表示行動教室是專門為部落開設的課程，這次因應花蓮縣萬榮鄉公所要求，協助部落提供上課的服務，滿足族人知識需求。宣大平也介紹該場的土壤分析、病蟲害診斷的免費服務，鼓勵農友善加利用。

此次課程由萬榮鄉公所提出在地部落族人的上課需求，再由花蓮農改場規畫課程及邀請講師，是針對桂竹筍栽培管理，安排桃園農改場助理研究員顏勝雄，介紹桂竹筍適宜土宜與氣候、生長習性與栽培特性、肥培與病蟲害防治、採收與採收後處理等，為族人介紹有別於粗放的管理方式，提升部落桂竹筍的產量及品質。

萬榮鄉長林新銀表示，，萬榮鄉桂竹筍種植面積約57公頃，桂竹筍分布於各部落，目前族人大都採取粗放管理，產量及品質有待加強，藉由專家的輔導，希望改變族人栽培方式，並朝向精緻化栽培。

農友王一花是馬遠部落族人，種植桂竹筍多年，她表示苦無桂竹筍課程，栽培技術僅能憑著農友交流及摸索，這次學習把知識系統性地串起來了，感到收穫滿滿。

今年首度與萬榮鄉公所合作辦理，也是花蓮農改場第一次與地方的公部門單位辦理行動教室，透過雙方各司其職，確實針對部落族人問題，圓滿地辦理教育訓練，農改場表示，後續在萬榮鄉還有6場次行動教室，請在地族人及其他有興趣農友共襄盛舉。

(中國時報)

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