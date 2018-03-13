自由車手轉錯彎 環台賽鬧烏龍

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中國時報
／桃園報導

2018國際自由車環台賽第2站12日在桃園市鳴槍，賽道繞行10個行政區，全長119.95公里，但行經龍潭區時，主集團原本應直行中豐路，卻誤行高原路，導致比賽一度中斷，引發爭議。

環台賽桃園全程119.95公里，從桃園區出發，繞行蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區以及「2018桃園農業博覽會」基地，終點在復興區角板山。領先集團等18人通過路線90.5公里處後，主集團應該隨後直行中豐路，不料卻右轉高原路。警方表示，當時龍潭分局及交通警察大隊殿後車發現錯誤，趕緊回報，大會裁判長宣布暫停比賽，但不影響結果。

伊朗籍裁判長馬吉德表示，主集團走錯路前，和領先集團的差距是1分10秒，走錯路後拉大至5分鐘左右。當時距離終點僅18公里，因此決定先中止比賽，再根據規則精算出來的秒差重賽。馬吉德又說，過去歐洲賽事也發生過走錯路的狀況，如果選手都在同一集團比較好處理，已分裂成不同集團，就得根據UCI規則作基準，作最合理和適當的處理。

馬吉德也說，賽後的確有車手有異議，但經解釋後也同意。責任歸屬部分，馬吉德則說，桃園站警察交管達國際級水準，值得肯定，會發生走錯路事件，問題出在工作人員的導引不夠明確。

(中國時報)

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