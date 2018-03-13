聲控智慧屋 客製化設計

2018年03月13日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

動口不動手的時代來臨！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與KNX國際智慧標準台灣分會合作，12日在雲嘉南分署發表全能式聲控智慧屋，結合先進的AI人工智慧系統，不只能任意開關家中的各類電器產品，還能調整明暗、溫度、音量、轉速等，只要說話下指令馬上就搞定。

智慧家庭住宅是網路時代一種全新的智慧生活方式，除居住功能外，可依據家庭的具體情況及實際需求量身設計，幫助節省時間並優化生活方式，加強家居安全性，還能節省各項開銷。

雲嘉南分署昨發表的「聲控智慧屋」，除具備開關的基本功能外，還有更多進階版功能，例如調整燈具的顏色模式、百葉窗的幅度及角度、空調及除溼的溫度及強弱等，連常用的掃地機器人都能透過影像辨識系統與保全設備連動，即時示警，並加入數據分析及能源管理功能，適用蘋果及安卓系統的手機，非常便利。

雲嘉南分署長柯呈枋說，「聲控智慧屋」是由職訓師、技能競賽選手、結訓學員及KNX國際智慧標準台灣分會人員共同打造，將作AI相關職訓上課的活教材。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰也指出，「聲控智慧屋」代表AI運用已經成熟，從手指操控的「滑世代」，走向用說的「聲控時代」，職訓課程也已走在科技前端，未來將培育更多AI人工智慧人才。

(中國時報)