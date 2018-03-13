整合失智治療服務 桃醫門診數上升

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中國時報
／桃園報導

桃園醫院今年成立失智症整合中心，提供病患者整合型服務。院方指出，整合服務包括建立失智症資訊系統、個案管理系統，追蹤病患就診及用藥情形，能給予病患及家屬提供良好適合照護方式和相關指導或照護計畫。

桃園醫院神經內科醫師王韋翔表示，桃園醫經過1年時間籌畫，在今年正式成立失智症整合中心，3月門診開跑，包含5名來自神經內科、身心內科門診的醫師餐與會診，中心以整合院內資源提供治療和協助為主，讓更多社區內的地方病患能獲得醫療資源，門診人數至今已有明顯上升。

王韋翔表示，門診檢查包括檢測記憶能力、注意力和語言能力的智力測驗，以及認知功能、臨床失智量表等評估，以及專業心理師的會診，搭配抽血、腦部影像等檢查，確認病患是失智或阿茲海默、帕金森氏症等疾病。

王韋翔提醒，若民眾懷疑家中長輩記憶力衰退、情緒出現異常的不穩定，可將長輩帶至桃園醫院，直接選掛失智症整合特約門診，病患將從診斷開始獲得個案管理師介入，未來包括就診、用藥情形、照護方式等，都能獲得指導和照護計畫協助。

院方表示，失智症整合中心專責失智症門診協助就診及提供就醫便利性，讓失智症病患能早期就醫早期治療；除了提供失智症病患整合型服務，也能銜接長照2.0，協助個案轉介，並由神經內科、身心內科門診醫師共同會診，協助診斷出長輩現有的失智狀態和身心狀況。

(中國時報)

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