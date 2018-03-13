黑板樹受詬病 興大園道換植梭羅木

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

黑板樹會引起路面浮根與環境種子飛絮等問題，引起民眾詬病！台中市政府建設局接受國立中興大學建議，在興大園道間種植1000棵該校捐贈的台灣梭羅木；市議員邱素貞12日指出，期盼分年更新逐漸老化的黑板樹，換成本土樹種綠美化環境又避免危害環境。

邱素貞說，坊間黑板樹受到民眾所詬病，包括人行道黑板樹浮根破壞地面，造成人行道高低不平導致行人摔倒受傷頻傳；綠園道上的黑板樹浮根常影響民眾休閒，危及小朋友奔跑嬉戲安全。

民眾不滿指出，黑板樹開花期間刺鼻的特殊味道，常讓許多民眾難以忍受，尤其黑板樹果實成熟後，種子隨著棉絮到處飛揚，對過敏的民眾更是痛苦難堪；黑板樹種子到處播種繁殖造成民眾很大困擾。

中興大學植物學者針對外來種黑板樹造成的環境問題提出改善方案，由該校提供1000棵台灣梭羅木苗木給市政府；建設局在興大園道由國光路到忠明南路段，黑板樹下間種植台灣梭羅木樹，目前苗木成長狀況良好。

建設局指出，目前該園道黑板樹已逐漸老化，該局預計以5年時間處理老化黑板樹，並配合台灣梭羅木生態特性，5年後成長狀況可期；這批台灣梭羅木美麗樹型與花朵，將為興大園道景觀帶來新氣象，提供市民有環境優美、綠意盎然的綠園道。

(中國時報)