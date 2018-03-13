警抄賭場 驚見民代也撩下去

2018年03月13日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

議員你嘛來喔！彰化縣警方日前在南彰化破獲1處流動職業賭場，查獲47人、沒收191萬餘元賭資，赫然有民意代表也在吆喝之列，陳姓主持人與負責把風和接送賭客的3名男子依賭博罪送辦，涉賭的民代等賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

「是在籌競選經費嗎？」議員涉賭，警方低調，但消息傳開後，引來議論紛紛，甚至還有民眾開玩笑。

農曆春節期間，南彰化盛傳有以俗稱「連骰」為賭具的大型職業賭場流竄，警方專案小組暗中查訪，循線查出某鄉鎮1棟尚未營運的養雞場出入複雜，有男有女，有本地人也有新住民，確定是賭局大本營。

「不要跑！」警方多方蒐證後8日婦女節當天掌握賭客到齊並開始吆喝，立刻調派30多名警力包圍養雞場的出入口，接著衝入屋內，頓時一陣混亂，有人企圖趁亂藏起賭具湮滅證據，不過，最後警方控制住場面，起出賭具與2000多元抽頭金，罪證確鑿。

「議員，你也在這喔！」混亂中，眼尖的員警查覺其中1名賭客很眼熟，赫然是南彰化選出的民意代表，現場一度尷尬到不行，但全案還是公事公辦。

警方指出，47名男女，主持賭局的陳姓男子與負責把風及接送賭客的小弟等3人，訊後均依賭博罪移送彰化地檢署偵辦；賭客部分，則都依違反社會秩序維護法逕行裁罰。

另外，被查獲作為賭場的養雞場，據說耗資千萬興建，尚未完工，主人因友人請託將它出租供賭博，妻子得知怒不可遏，差點鬧家庭革命。

(中國時報)