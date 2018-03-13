習近平黨導民主路線圖

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳建仲

中國大陸全國人大會議高票表決通過憲法修正案，解除國家主席任期限制，大陸官媒稱這是確認「三位一體」領導制，但西方媒體卻普遍批評這是「領導人終身制」和帝制的復活；然而，細究習近平自十八大成為最高領導人以來，完善「具中國特色政治體制」，始終是他的治黨理政的核心指導方針，此次兩會換屆會議並不是習的擴權會議，而是中共以習近平為核心，向國際直接訴求「黨導民主」的中國式民主模式，這不但是習做為帶領中國走向復興、富強的路徑，也是解決兩岸僵局的藍圖。

中共向來以黨領政，在毛主席之後，黨總書記和軍委主席才是真正權力擁有者，這兩個職務都沒有任期約束，但鄧小平依靠他的資歷和挽救文革亂局的人望，不需要職位仍能掌握實權；在「六四事件」動亂危局時，鄧小平都發揮一槌定音的最高決策力，足見中國大陸依舊具有人治色彩，尚未擺脫家父長領導制的威權慣性。

自習近平上任以來，推動全方位深化改革，從黨、政、軍到紀檢單位，無不大翻修。如今中國直追美國的經濟實力、躍進的軍武和「八大規定」、全面整肅貪瀆等各項成就，習普遍受到大陸民眾擁護，只要他想續任總書記，沒有必要修改國家主席任期。

今年是大陸改革開放40周年，中共甘冒西方之「大不諱」取消國家主席任期制，真正的意義在確立並完善中國共產黨「黨導民主」的正當性和體制化，以落實十八屆三中全會提出的全面深化改革總目標。

中共在四中全會提出「全面推進依法行政」，六中全會提出《中國共產黨黨內監督條例》、確立習核心，基本就確定了要在「三位一體領導制」的帶領下，完善共產黨的「黨導民主」，要分階段完成二個100年的歷史任務。憲改重點是完善黨領導正當性的論述，並且在兩會上補上檢察體制和健全政協組織這兩塊重要拼圖，取消任期制只是在這個大前提下的配套措施。

2014年，習近平在紀念人大60周年會上，提出要切實防止出現黨爭紛沓、相互傾軋；民族隔閡、民族衝突；人民形式上有權、實際上無權；相互掣肘、內耗嚴重；選舉時漫天許諾、選舉後無人過問的五大現象；這是習對西方選舉制度提出最露骨的批判。此次兩會，習首次提出，由共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是新型政黨制度，並從利益代表、功能和效果三層面論述，這是從中國土壤中生長出來的偉大政治創造。

縱觀習近平多次論述「不忘初心」和「中華民族偉大復興」可見，中共正以改革開放40年來的成果，提出中國版的民主治理模式，挑戰西方的「普世價值」，正面迎擊西方新一波「中國銳實力」威脅論；尤其當中充分吸納孫中山先生的建國方略，十九大政治報告就以此做為呼籲兩岸共創民族復興的接合劑。

在惠台31項措施公布後，北京通過完善自身治理和國家成長，吸納台灣融入一體，挑戰民進黨聲稱的台灣「民主機制及主流民意」。西方媒體和綠營輕率扣習「皇帝帽」，顯然是沒看懂箇中奧祕。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)