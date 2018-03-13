2018年03月13日 04:11 中國時報 周陽山

百年前，孫中山先生強調五權憲法要結合中國傳統的制度精華與西方共和民主的精髓，增加考試和監察二權，使權力部門之間能充分地分工合作，形成強而有力的政府，以落實法治、促進善治。大陸十三屆人大日前通過修憲案，除了將中共的領導正式寫入憲法、國家主席任期不再設限之外，最重要的就是設立國家監察委員會，成為在人大之下，與一府（即國務院一政府）、兩院（最高人民法院和最高人民檢察院）平行的監察機關。

這凸顯了孫中山特別重視的監察權，終於完成了制度上的頂層設計，成為啟動中國政治改革的重要支柱。

近年來，中共中央積極推動反腐倡廉，一大批「老虎」、「蒼蠅」被拿下，肅清了政治氛圍，激勵了民心士氣，並導致周永康、徐才厚、郭伯雄、令計畫、蘇榮等現任和前任高層領導人被查處和判刑。其中，檢察機關已對120名原省部級以上幹部立案偵查，對810名廳局級幹部提起公訴。

隨著反腐敗工作的深入，中央紀檢委的權力也不斷強化，但是，中紀委本身是黨的紀律機關，行使是類職權卻缺乏法律制度的支撐，備受物議。因此中共中央決定修憲，在全國人大之下設立國家監察委。這是近年來大陸最重要的政治體制改革。

在立法與修法任務上，過去由紀檢委職掌、頗受詬病的「雙規」機制，在新的國家監察法中調整為具備法定效力的「留置」和「詢問」。另外，監察委還掌握行政處分的「處置」權，這與監察院負責彈劾與糾舉官員違失、司法院公懲會掌握對公務員的懲戒權，有異曲同工之效。

新成立的監察委整合了「執紀」（黨紀）和「執法」（國法）雙重功能，除落實廉政監督外，還具有勤政監督和效能監督功能，以避免懶政與懈怠。這將形成一種新型態的監察權，可說是一種兼具積極興利與消極防弊的全方位監察機制。

簡言之，推動監察改革主要意義有四：首先，它啟動了機構改革，將原屬檢察機關的反貪汙賄賂等部門轉隸，歸監察委統一領導。目前各級檢察院反貪、反瀆和預防部門的職能機構，以及44151名檢察人員，均已完成轉隸，統歸由監察委行使反腐敗職權，成為反貪防腐的強力部門。

其二，將「依規治黨」和「依法治國」任務結合，推動黨內監督和國家監察。這也就意味著監察委將發揮超過原先國務院監察部的職能，實施對各級官員、黨員幹部逾1億人的全覆蓋監督，落實全方位的反腐倡廉任務。

其三，全國人大將《行政監察法》修改為《國家監察法》。監察委將履行監督、調查、處置等職責，賦予談話、詢問、留置等調查權限，體現依法治國，從嚴治黨的精神。

其四，中共中央頒布問責條例，推動「失責必問、問責必嚴」，將問責機制發展成為常態性的監督手段，監察委與紀檢委高層領導人將定期、分梯次地約談各層級的主要負責人，督促落實管黨治黨的責任。基於此，大陸高層官員貪腐濫權的現象將會大幅度地受到遏制，全面落實法治、激勵善治。（作者為金門大學教授）

(中國時報)