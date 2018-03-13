2018年03月13日 04:11 中國時報 張瑞雄

繼興國管理學院被企業接手改名中信金融管理學院，怡盛集團入主亞太創意技術學院之後，位處花蓮的台灣觀光學院也轉手由「台灣運動彩券公司」來經營，除了興國似乎比較平順之外，另兩校最近都有些負面新聞。在面臨少子化的台灣，到底招生不足的大學如何撐下去？如何轉型？或者如何被企業接手呢？

就教育部而言，學校退場很麻煩，要安排學生轉學、教職員的資遣、校地校產的處理，如果有企業願意接燙手山芋，教育部當然很高興。問題是企業接手辦學校的目的是什麼？即使合法，但合乎情理嗎？

以中信金控接手興國為例，中信金控承諾自104年度至108年度間逐年捐贈共計新台幣3億元，協助改革校務、健全辦學品質。並依教育部行政處分函所示，於104年2月13日出具子公司台灣彩券股份有限公司捐資承諾證明書，具體承諾於接手時捐贈挹注興國管理學院改名之中信金融管理學院新台幣8000萬元。亦即一開始挹注8000萬，後續在5年內挹注3億。

但以這次台灣觀光學院曝光的資料來看，台灣運動彩券公司只有出資6000萬，甚至少於學校原有的現金存款。這表示若有企業願意入主大學、掌控董事會，很可能只要投入幾千萬元，就能輕易獲得資產好幾億元的學校，並且只要意思意思保留一兩個系和少數學生來維持大學名義，實際上卻改成企業自己的人才培訓所或其他企業想要的用途，企業還可以獲得解救大學的好名聲，何樂而不為，但這樣是否喪失了企業接手辦學的精神？

在未來入學人口逐年遞減的情況下，很多大學都會面臨這種是否要被企業接手的抉擇，為了避免大學的董事會私底下在幾位強勢董事的主導下賣掉學校，建議教育部應該趕快訂定辦法，對企業接手大學的事情要積極監督。

可監督的事項很多，例如出資的比例，一定要遠大於學校的現有現金，而且不應該用到學校原來的錢來辦理教職員的資遣。還有教職員留任的比例和學生留校的比例也可考慮。這次台灣觀光學院所有教職員全被資遣再少數回聘，薪水是否變低，年資是否中斷？值得關注。亞太創意學院則是不斷調整系科，讓學生無所適從而轉學或輟學。企業接手當然可以轉型或瘦身，但應逐年調整且在合理範圍。

企業接手大學可以解決教育部的大學退場問題，但如何避免居心不良的企業禿鷹利用此機會伸魔掌入大學，如何不會讓具有公益性質的大學校產變成企業的私產，教育部應該要未雨綢繆好好思考。上市公司轉手還需先收購股票股權，大學轉手只需幾位董事的易手即可，如不好好監督，極易產生弊端，到時受傷害的就是大學的名聲、學校學生和教職員，豈可輕忽！（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)