奔向海洋的期待

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中國時報
邱文彥

行政院將在4月正式設立「海洋委員會」，此譽為行政院組織改造最具亮點的新機關，海洋界高度期待。惟創制維艱，海委會或未來升格為「海洋部」，允宜有相當之視野、魄力及格局，建議如下提供參考：

一、重擬海洋政策：行政院曾於民國90年擬訂《海洋白皮書》、95年《海洋政策白皮書》、96年《海洋教育白皮書》。但時空背景不同，海洋事務權責分散，對於海洋生物多樣性保育、海洋保護區、藍色經濟等最新國際趨勢和保育理念，著墨有限；對於當前政府大力推動的離岸風場或其他海洋產業，也不足以發揮指導作用，故重擬切合新的海洋主管機關的政策白皮書至為必要。

二、制定基本法律：雖然野生動物、海洋環境、濕地保育、海岸管理等事務，目前均有特別法。惟統合不足，亟待整合或補強。我國保育事務分屬許多部門，應考慮制定《海洋保育基本法》，強化統整之效。此外，應制定《海域管理法》，因應3至12浬海域空間規畫，包括離岸風場和海域多目標使用需求，從而建立「藍色國土」的新秩序。

三、整合保育事務：加拿大、南韓、印尼都是將海洋及漁業整合設部。惟囿於本位主義，海委會僅能管理非漁業之保育。事實上，漁船作業也常誤捕，經濟性漁業和非經濟性海洋保育實難以分割，急待整合。

四、公平招募人才：多年來海巡署存有軍警文併用的爭議或特殊文化，究竟是爭取適任專才，甄選標準及公平合理性如何，正考驗籌備單位。

五、合理分派資源：預算編列應回應國情、民意及趨勢，釐定明確施政優先秩序。未來海委會尚有海巡署、海保署及國家海洋研究院，如何合理分派資源，不能依首長背景或好惡，獨厚任一單位。

六、結合教考制度：海洋國家的建立必須結合「教、考、用」的體系，海洋、水警等各院校的教育訓練和國家考試都應一條鞭地及時掛鉤。

七、重視基礎研究：由於政府長期投資基礎性的海洋調查研究，是海洋政策研擬、產業發展和海域規畫管理的基礎，對於國防、航安、防災、救難、應變等尤為重要，且此為海委會國家海洋研究院設立的目的，當政者不應關注海保署之際，忽略該研究院的重要性和急迫性。

八、呼應國際趨勢：無論就生態、環境或政治而言，海洋是流動、互動和跨域的，局部地點或某些作為的影響可能是巨大而深遠的。海委會應依國際公約和精神，不卑不亢地主張國家和人民的權益，積極出席各種國際論壇，關注國際事務與互動，讓台灣大步奔向海洋！

（作者為國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授）

(中國時報)

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