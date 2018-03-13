社論—不分藍綠 不獨就是朋友

2018年03月13日 04:11 中國時報 主筆室

李前總統日前在參加獨派活動時表示，任何台灣的領導人放任或製造統獨對立，都是極不負責任。這句話本身說得極好，點出了當前台灣政治的大盲點。長期以來，國民黨忌憚本土化、民主化趨勢，又提不出新時代的新價值觀，逐漸失去論述能力及話語權，對激化族群對立的言行束手無策；民進黨掌握族群優勢，執政時未控制激化族群對立言行，反任其愈演愈烈，有的領導人或者政治人物，甚至為了選舉利益，直接充當族群對立激化的推動者，造成台灣統獨對立激化，社會衝突頻起。

但這一現象的出現，恰恰始自李登輝執政時期，作為前總統，他的發言看似關切國家安全福祉，其實是在誘導輿論。他的立論基礎是反對統派，認為統派抗爭出自大陸扶植，既否定統派的情感認同，也不在乎事件的是非曲直，這顯然又是激化族群對立的言論。

法理台獨違憲違法，紅線不能跨越，但言論層次，無論統或獨的倡議與論述社會都應該尊重，也應得到法律保障。畢竟台灣歷史經歷過不同的統治者，也接受不同的文化洗禮，多元認同非常正常，兩岸之間也確實存在制度和生活方式的差異，加上台灣長期在國際場合受到不公平待遇，一些台灣人畏懼統一，甚至對大陸懷有怨恨，應該可以理解。

但是，無論基於文化與血緣的連結、地理位置的接近，或大陸經濟快速崛起，應該追求經濟利益的考量，許多民眾希望台海和平，兩岸友好，當然也有民眾主張統一，或希望維持現狀，他們的言論自由同樣應該受到憲法與法律的保障。即便主張統一，同樣是基於愛台灣的立場，相信統一對台灣最有利，也希望在統一進程中，為台灣爭取最大利益。

從這個角度看，法理台獨不跨越、統獨主張可在言論自由範疇下充分討論，逐步尋找共識，至少在相互尊重的基礎上求同存異。但麻煩的是，許多人將「統」或「獨」視為「天然」成分，對相反立場的人肆意羞辱，甚至在沒有證據的情況下任意抹黑對方。沒有人願意背負這種罵名，只能用更激烈的方式證明自己主張的純粹性，對立自然更加激化。更具危害的，則是特定政黨和政治人物出於一黨一己私利，擴大統獨對立，乃至放任甚至刻意製造事端激化統獨對立。在當前台灣政治氛圍中，「天然獨」說法甚囂塵上，台獨成了政治正確，與政治人物推波助瀾息息相關。

其結果就是，主張統一變成賣台代名詞，統派的政治空間更受排擠，以激進手段宣揚台獨蔚然成風，製造強烈新聞效應事件成為獨派一戰成名的終南捷徑，這又反過來進一步鼓勵了台獨主張的激進。但他們對統派的攻擊，必定激起後者的反擊，形成不斷的惡性循環。

台灣社會應認真反思統獨對立的惡果，特別是其撕裂社會團結的負面影響，並積極尋找解決之道，讓社會回歸理性。內部衝突的緩減，有助於理性面對台灣與大陸關係的再思考，找出與大陸和平交往的新方法。

台灣社會應該認識，經過民進黨兩度執政，台獨基本已經是假議題，無論個人或政黨，激進言行的背後，主要出於政治策略的需要，更簡單地說，就是選舉利益的需要。民眾沒有必要被政客綁架，選民在看待統獨分歧的時候，不應再區分泛藍與泛綠，譬如柯文哲自稱墨綠卻主張兩岸一家親，可稱「非綠非藍、既綠亦藍」。進入新時代兩岸關係，無論藍綠候選人，都有可能提出藍綠難辨的政治主張。藍綠也只有超越統獨，才能聚焦內政改革和經濟發展，不再陷於台獨假議題。選民應觀察候選人的長期表現，基於自己的判斷做出選擇。

大陸在看待台灣問題也要超越藍綠的親疏遠近，應該只從台獨與不台獨區別，將是否認同中國作為判斷標準，只要認同中國，無論是國民黨或民進黨，都可以交往互動。大陸並無必要在台灣內部政黨格局選邊站隊，在統獨問題上，大陸也自可按照自己的步調行事。

當大陸因素不再成為台灣內部政黨紛爭可以操弄的議題，政治人物激化族群對立的空間也將大為限縮，這對大陸來說是好事一樁，對台灣也是超越對立的機遇。

(中國時報)