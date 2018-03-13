2018年03月13日 04:11 中國時報 主筆室

監察委員陳師孟正在把自己塑造成「台獨大恐龍」。只要扯上綠營、台獨，他這隻大恐龍就凌駕台灣的司法體制，凌駕所有的司法官、法院，不但非常上訴案要管，連幾個台獨分子因慈湖潑漆案被檢警拘提，也要管。

陳師孟是不是包青天的歷史劇看多了，還是錯看了監委的職掌，他還真把自己這個監委當回事，有意利用監委的調查權，對國內的檢察官、法官、警察實施恐龍式的綠色恐怖。

日前，前交通部長郭瑤琪被控收賄2萬美元，經法院依貪汙罪判刑8年定讞的非常上訴案，被最高法院駁回之後，監委陳師孟維持他一貫挺郭瑤琪的態度，批評這個駁回的結果，證明台灣司法界「還有很多恐龍」。12日，幾個在228和平紀念日當天，到慈湖潑紅漆的獨派分子，到監察院找監委陳師孟投訴，指責檢警對他們大規模拘提，有政治針對性，請監察院調查。陳師孟也批評「這些司法官對於民主制度不是很清楚。」

最高法院如何審理非常上訴案，法律訂有相當清楚的規定。這當中，法官如何審理，做怎麼樣的裁定，都是審判獨立。同樣地，檢警調查潑紅漆案，依法約談、拘提涉案人，也是獨立偵查作為，縱使程序上有違失，自有檢察機關依法查處，輪不到陳師孟放話。

監察委員再怎麼大，也還不是最高法院的上級審，更不是法官，不該也無權逾越分寸，對最高法院的審判做任何形式的干預。要是監察院能放縱陳師孟這個監委濫用監察權，擅自發言侵害司法權，甚至擅用調查權，假調查之名行迫害或威嚇法官、檢察官或警察之實，這就不是陳師孟一個人會不會成為恐龍監委，而是監察院會不會變成恐龍院的問題了。

(中國時報)