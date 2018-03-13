監察院變恐龍院

友善列印
中國時報
主筆室

監察委員陳師孟正在把自己塑造成「台獨大恐龍」。只要扯上綠營、台獨，他這隻大恐龍就凌駕台灣的司法體制，凌駕所有的司法官、法院，不但非常上訴案要管，連幾個台獨分子因慈湖潑漆案被檢警拘提，也要管。

陳師孟是不是包青天的歷史劇看多了，還是錯看了監委的職掌，他還真把自己這個監委當回事，有意利用監委的調查權，對國內的檢察官、法官、警察實施恐龍式的綠色恐怖。

日前，前交通部長郭瑤琪被控收賄2萬美元，經法院依貪汙罪判刑8年定讞的非常上訴案，被最高法院駁回之後，監委陳師孟維持他一貫挺郭瑤琪的態度，批評這個駁回的結果，證明台灣司法界「還有很多恐龍」。12日，幾個在228和平紀念日當天，到慈湖潑紅漆的獨派分子，到監察院找監委陳師孟投訴，指責檢警對他們大規模拘提，有政治針對性，請監察院調查。陳師孟也批評「這些司法官對於民主制度不是很清楚。」

最高法院如何審理非常上訴案，法律訂有相當清楚的規定。這當中，法官如何審理，做怎麼樣的裁定，都是審判獨立。同樣地，檢警調查潑紅漆案，依法約談、拘提涉案人，也是獨立偵查作為，縱使程序上有違失，自有檢察機關依法查處，輪不到陳師孟放話。

監察委員再怎麼大，也還不是最高法院的上級審，更不是法官，不該也無權逾越分寸，對最高法院的審判做任何形式的干預。要是監察院能放縱陳師孟這個監委濫用監察權，擅自發言侵害司法權，甚至擅用調查權，假調查之名行迫害或威嚇法官、檢察官或警察之實，這就不是陳師孟一個人會不會成為恐龍監委，而是監察院會不會變成恐龍院的問題了。

(中國時報)

社論—不分藍綠 不獨就是朋友 統獨加速對撞 誰之過

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。