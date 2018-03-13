統獨加速對撞 誰之過

2018年03月13日 04:11 中國時報 張景為

「那是最好的時代，也是最壞的時代；是智慧的時代，也是愚蠢的時代…我們的前途擁有一切，也一無所有…」，這是狄更斯以法國大革命為時代背景所寫的小說《雙城記》開頭的一段話，何其幸與不幸，正與台灣現在所處時代的氛圍與人心竟是如此相似。

這絕非危言聳聽，因為台灣正朝向統獨加速碰撞的狀態發展，「維持現狀」的彈性空間已遭嚴重擠壓，甚至摧毀。

從威權到民主、改革到混亂、富裕到衰落、自信到迷惘，現在的台灣的確正處於一個最沒有共識的時期，對內，朝野傾軋、藍綠惡鬥，導致社會內耗、國家空轉；對外，面對一個最了解台灣，權力、意志與資源手段都空前強大的大陸領導人，以及最難捉摸、狂亂的美國總統，加上不斷向利益靠攏的國際現實，試問蔡英文政府做何解讀判斷？在和與抗、統與獨之間，拿得出什麼有效的對策？

當大陸大規模祭出惠台31條、召開兩會為習近平延任布局之際，台灣內部卻還在陷入相互潑漆報復的惡性循環。任何真心關懷台灣未來發展的人都看得出，台灣的統獨情感與理念已經變質為情緒性的爆發，理性論述、思辯的空間正急速壓縮。一邊是出手闊綽，頻向未來規畫招手，另一邊卻是越玩越小，只能躲回過去舔傷算老帳。而本應是引領國家走向、社會發展的民進黨政府正想著什麼？又做了什麼？答案是Nothing！面對兩岸的新變局與大陸各種軟硬兼施的示惠或進逼，蔡政府除了重彈老調、立場宣示，幾乎是束手無策。

獨青在228到桃園慈湖以紅漆潑灑蔣公棺柩，打開了撕裂社會、激化統獨的潘朵拉盒子，事後民進黨黨政人士一片靜默，甚至還有人認可叫好。

這些不辨是非對錯與跨越法律界線的謬讚，當然激怒了不同政治立場的人，有樣學樣，還以顏色，以致於政府會加派警力保護蔡英文父親墓園，如此明知會導致以暴制暴卻不疏導因應的結果，究竟是有意縱容？還是無知怠忽？

不久前，獨派大集結成立「喜樂島政團」，向蔡英文施壓要求加速推動台獨，而且發起獨立公投的時間就在明年4月。現場發表的宣言與在場人士疾呼，強調現在是推動台獨最好的時候，因為民進黨已經完全執政，而且有最支持台灣的日本首相安倍與「偉大」的川普總統，再不台獨就沒機會了，可見美、日勢力是推進台獨極重要的力量。但當媒體反問美、日從未明言支持（不支持甚至反對）獨立公投時，該政團卻只能強調美、日無權干涉台灣自己的公投，這種現實上的前後矛盾，充分顯示台獨的高風險，連獨派也只能自欺欺人。

進一步更要問，獨派為何像電影中寄生在人體內的異形，總是躲在民進黨幕後操控？而不能光明正大地出來參選、宣揚台獨主張、面對選民的抉擇？又為什麼老是先慷慨激昂，事後要民進黨政府替你們收拾爛攤子，卻不必對可能的後果負責任？對於當前台灣下一代的生活與幸福發展，從擺脫低薪、告別窮忙到終結過勞這些最關心的問題，和積極搞台獨之間的邏輯關聯又是什麼？

形勢發展預示著統獨兩種力量都出現危機感，都在相互搶時間、奪先機，何者才是大勢所趨，能贏得真正的情感與利益，有賴兩岸主政者的智慧與決斷。

(中國時報)