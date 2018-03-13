毀台始作俑者，李登輝們

2018年03月13日 04:11 中國時報 郁慕明

農曆年才過不久，就傳出繆德生上校為對抗不義犧牲，大家悲慟之餘，仍舊呼籲理性，怎料獨派青年潑漆羞辱蔣公靈櫬，竟還有綠媒、教授拍手叫好，逼得血性志士忍無可忍，以暴制暴呼聲四起。有良知者憂心撕裂社會，疾呼消弭對立，未想寂寞難耐的李登輝又大放厥詞，聲稱統獨對立哪有嚴重，話鋒一轉，暗指反制獨派的都是「中國大陸派來的那些人」，又說政府對這些「違反台灣自由」的行為不敢處理，「可憐啦台灣」云云。

這位統治台灣12年，徒子徒孫遍布產官學界，至今繼續做太上皇的李老先生，不就是讓台灣變得如此「可憐」的罪魁禍首嗎？就憑他這段話，滿腦子文革思想，凡是台獨就革命無罪，統派起身反抗便違反「台灣自由」，對立怎可能消停？「互相潑漆」循環不止，內鬥內耗永無寧日，毀滅台灣的始作俑者，就是李登輝及其徒子徒孫。

大家說不要仇恨，但我要問仇恨從何而來？兩位蔣總統年代，台灣有這樣的仇恨嗎？固然因應兩岸交戰，有所謂的白色恐怖，但老蔣總統推動土地改革，落實國民義務教育，難道不是照顧一般人民，縮小階級差距，為此還得罪一大批日據時代的地主皇民，變成後來台獨的老祖宗嗎？經國先生的年代更力推「吹台青」拔擢台籍青年，強調不分省籍，自己是中國人也是台灣人，弭平族群矛盾，台灣才能在安定氛圍中獲得四小龍之首的殊榮。

如今李登輝話說得漂亮，所謂只要認同「台灣價值」就是台灣人，但台灣價值是什麼？說來說去就是背祖忘宗，去中國化，完全由他們定義的台獨價值，既做不到也不敢做。我們眼看台灣虛耗，一再苦口婆心，告訴大家台灣人本就是中國人，兩岸問題要用智慧解決。但李登輝們既對抗不了大陸，又高舉台獨對內鬥爭，利用對立仇恨動員，說穿了就是為了私利，置人民身家財產前途於不顧，否則李登輝、陳水扁到蔡英文，為何不宣布台獨呢？

民進黨的鴨霸，馬政府的軟弱，致使台獨猖狂肆虐，無法無天，社會動盪不已，這難道是「中國大陸派來的那些人」造成的嗎？太陽花攻進行政院，也是大陸指派的嗎？現在蔡政府上台兩年了，搞得勞資雙輸，物價飆漲，能源短缺，連衛生紙供應都出問題，也要怪是共諜從中煽動？還有「李登輝們」長年組訓獨青，借用文革鬥爭理論，搞占領、砍蔣公銅像、潑紅漆…，都是中共製造的嗎？

都說人死為大，今天台灣的大學生卻以驚擾先人自鳴得意，還有媒體、教授公開以他們為榮，台灣最美的「人性」到哪去了？如今愈來愈多人民不堪綠營得寸進尺，起身對抗不公不義的「轉型正義」，過去綠營你們說「公民不服從」，這不是人民的正當防衛嗎？世道沉淪至此，惟有戳破「李登輝們」的真面目，垂垂危矣的台灣或才有一絲希望！（作者為新黨主席）

(中國時報)